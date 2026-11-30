"SOYKIRIMIN ÜSTÜNÜ ÖRTMEK İÇİN KURULMUŞ BİR MAKİNE" Anadolu Ajansı Orta Doğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz, 7 Ekim'den sonra milyonlarca, hatta milyarlarca insana ulaşan dev bir propaganda makinesinin kurulduğunu belirterek, "Bu belgeler bize sahada ve masada neyin üstünün örtülmeye çalışıldığını gösteriyor. Gazze'deki soykırımın, Filistin'deki işgal ve zulmün üstünün örtülmesinin planlandığını gösteriyor. Bu çok açık ve net. Ancak şunu da en baştan söyleyelim, İsrail'in bütün bu çabalarına rağmen bu başarılı olamadı. Şu an bütün dünyada İsrail, bir soykırımcı olarak tescillenmiş durumda. Hem halklar nezdinde hem de hükümetler, halklar tarafından İsrail'in bu soykırımına tepki vermeye zorlanıyor" ifadelerini kullandı.

İsrail'in propaganda çarkı deşifre oldu! Belgelerde ʺHasbaraʺ ayrıntısı | Fotoğraf: Reuters

KÜRESEL MEDYADA "KİRALIK KALEMLER" DÖNEMİ

İsrail'in uluslararası medyayı kendi yalanlarını yaymak için nasıl kullandığına dikkat çeken Boyraz, "Senin de söylediğin gibi uluslararası medyada, sosyal medyada İsrail'in kendi propagandasını, yalanlarını yaymak için çok büyük networkler kurduğu, çok büyük paralar harcadığı bilinen bir gerçekti. Bugün elimizde somut olarak ne var? İsrail menşeli 'Artı 972' isimli dergi, az önce yayında aktardığınız 'Voice of Israel' kuruluşunun, yani İsrail'in Sesi şirketinin sitesindeki bir güvenlik açığından, oradaki birçok, düzinelerce belgeye ulaşıyor. Bu belgeler bizi neye gösteriyor? Şu vaatte bulunmuşlar: Üniversitelere, yayın kuruluşlarına, sivil olarak gözüken sivil toplum kuruluşlarına demişler ki; 'Siz İsrail propagandalarını yaymak için projeler getirin ve biz bunu karşılayalım'. Ve burada başvuru listeleri var. Kimler buralara başvurmuş, İsrail propagandasını para karşılığında, İsrail yalanlarını yaymak için, bunların bazılarının belgeleri var" şeklinde konuştu.

ÇARPICI DETAY: "TANINMIŞ KALEMLERİN İMZASIYLA YAYINLANMIŞ"

Turgut Alp Boyraz, belgelerdeki en çarpıcı detaylardan birini şöyle paylaştı:

"Çok önemli bir ayrıntı var, onu da paylaşayım. Belgelerdeki en çarpıcı detaylardan biri şu: İsrail yanlısı metinler hazırlanmış ve bunların başka isimlerin, yani tanınmış kalemlerin imzasıyla yayınlanması için çalışma yürütülmüş. Yani okuduğumuz, izlediğimiz pek çok yorum aslında kiralanmış kalemlerin ürünü müydü bu zamana kadar? Hem Amerikan menşeli New York Times gazetesi, hem CNN International televizyonunda, hem Fransa'daki Le Figaro gazetesinde, hem Almanya'daki Bild yayın kuruluşunda, buna benzer birçok yayın kuruluşunda, İsrail propagandasını yapan, İsrail'in yalanlarını yayan makalelerin, sözde haberlerin, ismi tanınırlığı olan ve dünyada kredisi olan kişilerin isimleri altında yayınlatıldığı yazıyor."

"HASBARA" İLE MİLYARLIK ALGI OPERASYONU

İsrail'in sadece bugünü değil, geleceği de dizayn ettiğini vurgulayan Boyraz, "Bunun arka planı ne? Biz İsrail ordusuna hemen o gün telefon ederek, İsrail sözcüsüne sorduk ve bize şu ifadeyi kullandılar: 'Hayır, Hamas'ın bebeklerin kafasını kestiği ya da yalanladığı yönündeki iddialar yalan. Bu konuda elimizde bir belge yok, bunu teyit edemiyoruz' dedi. Ancak şöyle bir durum var Sinan Tatlı; biz bu haber düşer düşmez sormuştuk onu İsrail ordusuna. Ben eminim ki ertesi gün sorsaydık, muhtemelen 'We are investigating' (konuyu araştırıyoruz) deyip açıktan yalanlamayı, yalanlamaktan kaçınacaklardı ki, bu sahte propaganda dünyada çokça dönsün diye. Hatta dönemin ABD Başkanı Biden çıkıp demişti ki: 'Ben bu bebeklerin fotoğraflarını gördüm, kafası kesilenler demişti'. Bizim bu haberimizden sonra İsrail ordusunun bu haberi yalanlamasının ardından Beyaz Saray bir açıklama yaparak düzeltme yapmak zorunda kaldı" dedi.