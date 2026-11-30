İsrail'in 760 milyon dolarlık "Hasbara" operasyonu! Belgelerle ifşa oldu: Amaç dijital hafızayı yeniden kurmak
Dünya medyasındaki nüfuzuyla bilinen, herkes tarafından bilinen İsrail’in, propaganda ağını ilk kez belgelerle deşifre oldu. İsrail hükümetinin propaganda maşası olan "Voice of Israel" şirketindeki bir sızıntıyla, binlerce gizli belge kamuoyuna açıldı. Gazze'den yükselen çığlığı bastırabilmek için medyaya milyonlarca dolar akıttığı öğrenilen İsrail’in, New York Times ve CNN gibi en büyük kuruluşları bile kıskaca aldığı ortaya çıktı.
İsrail, uluslararası kamuoyundaki imajını düzeltmek ve yürüttüğü soykırım politikalarını meşrulaştırmak için devasa bir bütçeyi medya, sosyal medya ve akademisyenleri satın alarak kullanıyor.
Ancak Anadolu Ajansı'nın yayınladığı kanıtlar, tüm bu çabalara rağmen İsrail'in küresel çaptaki itibar kaybının önüne geçemediğini ortaya koyuyor.
"SOYKIRIMIN ÜSTÜNÜ ÖRTMEK İÇİN KURULMUŞ BİR MAKİNE"
Anadolu Ajansı Orta Doğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz, 7 Ekim'den sonra milyonlarca, hatta milyarlarca insana ulaşan dev bir propaganda makinesinin kurulduğunu belirterek, "Bu belgeler bize sahada ve masada neyin üstünün örtülmeye çalışıldığını gösteriyor. Gazze'deki soykırımın, Filistin'deki işgal ve zulmün üstünün örtülmesinin planlandığını gösteriyor. Bu çok açık ve net. Ancak şunu da en baştan söyleyelim, İsrail'in bütün bu çabalarına rağmen bu başarılı olamadı. Şu an bütün dünyada İsrail, bir soykırımcı olarak tescillenmiş durumda. Hem halklar nezdinde hem de hükümetler, halklar tarafından İsrail'in bu soykırımına tepki vermeye zorlanıyor" ifadelerini kullandı.
KÜRESEL MEDYADA "KİRALIK KALEMLER" DÖNEMİ
İsrail'in uluslararası medyayı kendi yalanlarını yaymak için nasıl kullandığına dikkat çeken Boyraz, "Senin de söylediğin gibi uluslararası medyada, sosyal medyada İsrail'in kendi propagandasını, yalanlarını yaymak için çok büyük networkler kurduğu, çok büyük paralar harcadığı bilinen bir gerçekti. Bugün elimizde somut olarak ne var? İsrail menşeli 'Artı 972' isimli dergi, az önce yayında aktardığınız 'Voice of Israel' kuruluşunun, yani İsrail'in Sesi şirketinin sitesindeki bir güvenlik açığından, oradaki birçok, düzinelerce belgeye ulaşıyor. Bu belgeler bizi neye gösteriyor? Şu vaatte bulunmuşlar: Üniversitelere, yayın kuruluşlarına, sivil olarak gözüken sivil toplum kuruluşlarına demişler ki; 'Siz İsrail propagandalarını yaymak için projeler getirin ve biz bunu karşılayalım'. Ve burada başvuru listeleri var. Kimler buralara başvurmuş, İsrail propagandasını para karşılığında, İsrail yalanlarını yaymak için, bunların bazılarının belgeleri var" şeklinde konuştu.
ÇARPICI DETAY: "TANINMIŞ KALEMLERİN İMZASIYLA YAYINLANMIŞ"
Turgut Alp Boyraz, belgelerdeki en çarpıcı detaylardan birini şöyle paylaştı:
"Çok önemli bir ayrıntı var, onu da paylaşayım. Belgelerdeki en çarpıcı detaylardan biri şu: İsrail yanlısı metinler hazırlanmış ve bunların başka isimlerin, yani tanınmış kalemlerin imzasıyla yayınlanması için çalışma yürütülmüş. Yani okuduğumuz, izlediğimiz pek çok yorum aslında kiralanmış kalemlerin ürünü müydü bu zamana kadar? Hem Amerikan menşeli New York Times gazetesi, hem CNN International televizyonunda, hem Fransa'daki Le Figaro gazetesinde, hem Almanya'daki Bild yayın kuruluşunda, buna benzer birçok yayın kuruluşunda, İsrail propagandasını yapan, İsrail'in yalanlarını yayan makalelerin, sözde haberlerin, ismi tanınırlığı olan ve dünyada kredisi olan kişilerin isimleri altında yayınlatıldığı yazıyor."
"HASBARA" İLE MİLYARLIK ALGI OPERASYONU
İsrail'in sadece bugünü değil, geleceği de dizayn ettiğini vurgulayan Boyraz, "Bunun arka planı ne? Biz İsrail ordusuna hemen o gün telefon ederek, İsrail sözcüsüne sorduk ve bize şu ifadeyi kullandılar: 'Hayır, Hamas'ın bebeklerin kafasını kestiği ya da yalanladığı yönündeki iddialar yalan. Bu konuda elimizde bir belge yok, bunu teyit edemiyoruz' dedi. Ancak şöyle bir durum var Sinan Tatlı; biz bu haber düşer düşmez sormuştuk onu İsrail ordusuna. Ben eminim ki ertesi gün sorsaydık, muhtemelen 'We are investigating' (konuyu araştırıyoruz) deyip açıktan yalanlamayı, yalanlamaktan kaçınacaklardı ki, bu sahte propaganda dünyada çokça dönsün diye. Hatta dönemin ABD Başkanı Biden çıkıp demişti ki: 'Ben bu bebeklerin fotoğraflarını gördüm, kafası kesilenler demişti'. Bizim bu haberimizden sonra İsrail ordusunun bu haberi yalanlamasının ardından Beyaz Saray bir açıklama yaparak düzeltme yapmak zorunda kaldı" dedi.
VİKİPEDİA VE AKADEMİSYENLER DE HEDEFTE
Boyraz son olarak, İsrail'in sadece medya ile sınırlı kalmadığını, Wikipedia gibi bilgi kaynaklarını ve akademisyenleri de "yönettiğini" belirterek, "Wikipedia'daki bilgilerin İsrail propagandası olması için de çok ciddi paralar yürütmüşler, harcamışlar. Sadece gazetecilerin kalemlerini değil, akademisyenleri de satın almaya çalışmışlar. Aynı şekilde üniversitelerde, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki üniversitelerde Filistinlilerin tezlerini anlatan ya da Gazze'deki soykırıma karşı çıkan öğrencileri hedef almak için paralar harcamışlar. Buralarda İsrail propagandası yapan İsrailli öğrencileri ya da akademisyenleri desteklemişler. Yani sadece gazetecilerin kalemlerini satın almakla kalmamışlar, aynı zamanda akademisyenleri de satın almaya çalışmışlar" şeklinde sözlerini noktaladı.
İSRAİL'İN PROPAGANDA BÜTÇESİ VE "HASBARA" SİSTEMİ
İsrail, kendi politikalarını anlatmak ve soykırım iddialarını hafifletmek adına "Voice of Israel" (İsrail'in Sesi) gibi kurumlar üzerinden ciddi bir "network" oluşturmuş durumda. Sadece "Hasbara" (İbranice'de açıklama/propagandayı ifade eden bir terim) çalışmaları için İsrail yönetimi, 2026 yılına kadar 760 milyon dolar gibi devasa bir bütçe ayırdı.
Bu fonlar, İsrail'in lehine içerik üretilmesi, gazetecilerin satın alınması ve doğruyu savunmaya çalışan akademisyenlerin susturulması için kullanılıyor.
"İMAJ ÇALIŞMALARI" SONUÇ VERİYOR MU?
İsrail yanlısı lobi faaliyetleri, ABD ve Avrupa'daki zengin bağışçılar ve milyarder aileler tarafından da destekleniyor. Ancak Anadolu Ajansı tarafından yayınlanan kanıt kitabı, tüm bu harcamalara rağmen İsrail'in işlediği suçların belgelenmesine engel olamadığını gösteriyor. İsrail, uluslararası mahkemelerde dahi bu deliller karşısında zor duruma düşerken, dünya genelinde "soykırımcı" olarak nitelendirilmesinin önüne geçemiyor.
Turgut Alp Boyraz, tüm bu sahte propaganda faaliyetlerine rağmen, Gazze'de yürütülen soykırımın belgelerinin dünya kamuoyunda karşılık bulduğunu ve İsrail'in bu çabalarının, bizzat kendi hükümet çevrelerinde bile imajlarını kurtaramadığını belirterek sözlerini noktaladı.