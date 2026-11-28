Karadeniz'de deniz güvenliğini tartışmaya açan Rusya-Ukrayna savaşı, Akdeniz'de de deniz trafiği açısından risk oluşturmaya başladı. Türkiye, savaşın daha fazla uzamaması için hem Rusya hem de Ukrayna ile temaslarını sürdürüyor.

AKDENİZ'DEKİ GÜVENLİK RİSKİ MGK GÜNDEMİNDE

Konu, önceki gün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulunda da gündeme geldi. Ankara, savaşın Karadeniz'in ardından Akdeniz'e de yayılmasından endişe duyuyor ve bölgedeki gelişmeleri yakından takip ediyor.