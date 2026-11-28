Doğu Akdeniz'de sular ısınıyor: Ukrayna'nın Libya sularındaki saldırısında Kiev'e kim istihbarat verdi?
Karadeniz'in güvenliğini tartışmaya açan Rusya-Ukrayna savaşı, Akdeniz'de de deniz güvenliği açısından yeni risk ve tehditler oluşturmaya başladı. Libya'nın doğusundaki Bingazi kentinde insansız deniz araçlarıyla Rus gemilerinin hedef alınmasının ardından, vurulan gemilerden birinin sivil ticari gemi olması Kiev'e istihbaratı kimin verdiği ve AB operasyonu İrini'nin Akdeniz'e istikrarsızlık taşıyıp taşımadığı sorularını gündeme getirdi.
Karadeniz'de deniz güvenliğini tartışmaya açan Rusya-Ukrayna savaşı, Akdeniz'de de deniz trafiği açısından risk oluşturmaya başladı. Türkiye, savaşın daha fazla uzamaması için hem Rusya hem de Ukrayna ile temaslarını sürdürüyor.
AKDENİZ'DEKİ GÜVENLİK RİSKİ MGK GÜNDEMİNDE
Konu, önceki gün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulunda da gündeme geldi. Ankara, savaşın Karadeniz'in ardından Akdeniz'e de yayılmasından endişe duyuyor ve bölgedeki gelişmeleri yakından takip ediyor.
LİBYA SALDIRILARI BM'YE TAŞIDI
Geçtiğimiz günlerde Libya'nın doğusundaki Bingazi yakınlarında Rus gemileri insansız deniz araçlarıyla (İDA) hedef alındı. Libya, tarafsız bir devletin kara sularında hasmane faaliyet yürütülmesinin uluslararası hukuk uyarınca yasak olduğunu belirterek saldırıları Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve Güvenlik Konseyine taşıdı.
SALDIRIDA İSTİHBARAT DESTEĞİ ALINDI MI?
Hedef alınan gemilerden birinin sivil ticari gemi olması, saldırının istihbarat desteği olmadan düzenlenmiş olma ihtimalini zayıflatıyor. Ukrayna'nın saldırıda istihbarat desteği alıp almadığı ve varsa bu desteğin kaynağı merak ediliyor. Avrupa Birliği'nin yürüttüğü İrini Operasyonu'nun Akdeniz'deki istikrara etkisi de tartışılıyor.