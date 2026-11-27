Bolivya Kupası'nda Real Potosi ile Always Ready arasında oynanan finalin ikinci maçının bitiş düdüğüyle birlikte saha karıştı. Real Potosi futbolcularının hakem kararlarına itiraz ettiği sırada tansiyon yükselirken hakem Jordy Aleman, kaleci Christian Martinez'e yumruk attı ve karşılaşmanın ardından 7 kırmızı kart gösterdi. Dünya basınında geniş yankı uyandıran olayın perde arkası ise sonradan ortaya çıktı.

Real Potosi ile Always Ready arasında oynanan Bolivya Kupası finalinin ikinci karşılaşması büyük olaylara sahne oldu. İlk maçı 3-1 kazanan Always Ready, golsüz sona eren rövanş mücadelesinin ardından kupayı kazanarak şampiyonluğunu ilan etti.

Ancak karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Real Potosi futbolcuları, maçtaki hakem kararlarına itiraz etmek üzere hakemin yanına gitti. İtirazların ardından saha içinde tansiyon yükseldi ve gerginlik kısa sürede büyüdü.

Chaos after the Bolivian Cup final between Always Ready and Real Potosi as referee Jordy Aleman punches player in the face! 😳 https://t.co/h9GyaBfVMn — Sky Sports Football (@SkyFootball) November 27, 2026

HAKEM KALECİYE YUMRUK ATTI, 7 KIRMIZI KART ÇIKTI

Saha içindeki tartışmalar sırasında hakem Jordy Aleman, Real Potosi kalecisi Christian Martinez'e yumruk attı. Yaşanan olayların ardından kartlarına başvuran Aleman, Real Potosi'den 4 futbolcuya ve teknik ekipten 3 kişiye kırmızı kart gösterdi.

GERÇEK SONRADAN ORTAYA ÇIKTI: YASAL İŞLEM BAŞLATMAYACAK

Büyük tepki çeken olayın perde arkasına ilişkin dikkat çekici ayrıntılar da sonradan ortaya çıktı. İspanyol basınından Marca'nın haberine göre Real Potosi kalecisi Christian Martinez, hakem Jordy Aleman'ın annesine hakaret ettiğini kabul etti.

Martinez'in ayrıca yaşanan olayla ilgili herhangi bir yasal işlem başlatmayacağını belirttiği aktarıldı.