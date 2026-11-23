İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda izin verilmeyen güzergahları kullanan 3 petrol tankerinin deniz mayınlarına çarpması sonucu patlamalar ve şiddetli yangın meydana geldiği belirtildi. Patlamaların, gemilerden birinin boğazın güney kıyılarında, diğer ikisinin ise Hürmüz Boğazı'nın doğusunda bulunduğu sırada yaşandığı bildirildi.