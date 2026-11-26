ABD'nin New Jersey eyaletinde yaklaşan güçlü kıyı fırtınası nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi. Eyalet Valisi Mikie Sherrill, cuma gününe kadar şiddetli rüzgar ve yoğun yağış beklendiğini belirterek vatandaşları uzun süreli elektrik kesintilerine ve yol kapanmalarına karşı uyardı.

ABD'nin New Jersey eyaletinde yaklaşan güçlü kıyı fırtınası nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi. Eyalet Valisi Mikie Sherrill, cuma gününe kadar şiddetli rüzgar ve yoğun yağış beklendiğini belirterek vatandaşları uzun süreli elektrik kesintilerine ve yol kapanmalarına karşı uyardı.

ABD'nin New Jersey eyaletinde yaklaşan güçlü kıyı fırtınası nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi.

New Jersey Valisi Mikie Sherrill, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, yerel saatle 18.00'den itibaren eyalet genelinde olağanüstü hal ilan ettiğini duyurdu.

ELEKTRİK KESİNTİSİ VE YOL KAPANMASI UYARISI

Cuma gününe kadar şiddetli rüzgar ve yoğun yağış beklendiğini belirten Sherrill, vatandaşlara uzun süreli elektrik kesintilerine, güzergah değişikliklerine ve yol kapanmalarına karşı hazırlıklı olmaları çağrısında bulundu.