İngiliz basınında yer alan haberlere göre, savaş uçakları gece saatlerinde hangarlara ve korunaklı sığınaklara taşınıyor.

İngiltere Savunma Bakanlığı Sözcüsü, askeri üslerin, ekipmanların ve personelin güvenliğini çok ciddiye aldıklarını belirterek olası tehditlere karşı güvenlik önlemlerinin sürekli güncellendiğini açıkladı.

Hangarlara alınamayan ve açık alanda kalması gereken savaş uçaklarının çevresine ise Ukrayna'da kullanılanlara benzer kevlar ağlar kurulması planlanıyor.

Ancak Bakanlık, basında yer alan uçakların hangarlara taşınması ve dron karşıtı ağların kullanılması yönündeki haberleri doğrudan doğrulamadı.

İngiltere'den olası saldırılara karşı yeni hazırlık | Fotoğraf: Reuters

İRAN İDDİALARI REDDETTİ

İngiltere'deki askeri üslerde İran'la bağlantılı olabileceği değerlendirilen olaylar da yaşandı. Tahran yönetimi ise İngiltere'deki belirli saldırılarla bağlantısı olduğu yönündeki iddiaları reddetti.