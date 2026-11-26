İngiltere'de dron alarmı! Savaş uçakları için yeni güvenlik önlemleri
İngiltere, olası dron saldırılarına karşı askeri hava üslerinde güvenlik önlemlerini artırıyor. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Kraliyet Hava Kuvvetleri savaş uçaklarını gece saatlerinde korunaklı hangarlara taşırken açık alanda kalan uçakların çevresine Ukrayna'dakine benzer Kevlar ağlar kurulması planlanıyor.
Birleşik Krallık Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF), olası dron saldırılarına karşı ülke genelindeki askeri hava üslerinde savaş uçaklarının korunmasına yönelik güvenlik tedbirlerini artırıyor.
SAVAŞ UÇAKLARI HANGARLARA TAŞINIYOR
İngiliz basınında yer alan haberlere göre, savaş uçakları gece saatlerinde hangarlara ve korunaklı sığınaklara taşınıyor.
UKRAYNA'DAKİ KORUMA SİSTEMİ ÖRNEK ALINIYOR
Hangarlara alınamayan ve açık alanda kalması gereken savaş uçaklarının çevresine ise Ukrayna'da kullanılanlara benzer kevlar ağlar kurulması planlanıyor.
Söz konusu tedbirlerle savaş uçaklarının olası dron saldırılarından korunması hedefleniyor.
SAVUNMA BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA
İngiltere Savunma Bakanlığı Sözcüsü, askeri üslerin, ekipmanların ve personelin güvenliğini çok ciddiye aldıklarını belirterek olası tehditlere karşı güvenlik önlemlerinin sürekli güncellendiğini açıkladı.
Ancak Bakanlık, basında yer alan uçakların hangarlara taşınması ve dron karşıtı ağların kullanılması yönündeki haberleri doğrudan doğrulamadı.
RUSYA KAYNAKLI SABOTAJ TEHDİDİ UYARISI
Öte yandan İngiltere Savunma Bakanlığı ve iç istihbarat servisi MI5, Ukrayna ordusuna doğrudan destek sağlayan şirketlere yönelik Rusya kaynaklı sabotaj tehdidinin arttığı konusunda uyarıda bulundu.
İRAN İDDİALARI REDDETTİ
İngiltere'deki askeri üslerde İran'la bağlantılı olabileceği değerlendirilen olaylar da yaşandı. Tahran yönetimi ise İngiltere'deki belirli saldırılarla bağlantısı olduğu yönündeki iddiaları reddetti.
KEVLAR AĞ NEDİR?
Kevlar ağ, ağırlığına oranla çeliğin yaklaşık beş katı çekme dayanımına ulaşabilen sentetik para-aramid liflerinin ağ formunda dokunmasıyla üretilen, hafif ve yüksek mukavemetli bir koruma malzemesidir. Askerlerin, araçların ve kritik tesislerin korunmasına yönelik çeşitli savunma sistemlerinde kullanılan Kevlar, ağ formunda da askeri ekipmanları fiziksel tehditlere karşı korumak amacıyla kullanılabiliyor.-