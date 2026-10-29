Ermenistan parlamentosunda meydan savaşı! Yumruklar havada uçuştu, meclise ambulans sevk edildi
Ermenistan Ulusal Meclisi'nde iktidar ve muhalefet milletvekilleri arasında yaşanan sözlü tartışma, kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü. Milletvekillerinin kıyafetlerinin yırtıldığı, bazılarının yüzlerinin kanlar içinde kaldığı arbede sonrası meclis binasına acil sağlık ekipleri çağrıldı.
Ermenistan Ulusal Meclisi'ndeki oturum sırasında gerilim tırmandı. İktidardaki Sivil Sözleşme Partisi milletvekili Taron Chakhoyan'ın muhalefeti hedef alan konuşmasının ardından salonda tansiyon yükseldi. Chakhoyan ile muhalefetteki Güçlü Ermenistan bloğunun lideri Narek Karapetyan arasında sert bir sözlü tartışma yaşandı.
SALONDAN KORİDORLARA TAŞAN KAVGA
İki isim arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine muhalefet milletvekilleri kürsüye doğru yürüdü. Sözlü atışma kısa sürede tekme ve yumrukların kullanıldığı bir arbedeye dönüştü. Yaşananlar nedeniyle oturuma ara verildi.
Meclis salonunda başlayan ve koridorlara taşan kavgayı ayırmak için güvenlik görevlileri ve bazı milletvekilleri müdahalede bulundu. Ancak tarafları ayırmakta bir süre güçlük çekildi.
BİR MİLLETVEKİLİNİN BURNU KANADI, KIYAFETLER YIRTILDI
Meclisteki kavganın ardından olay yerine ambulans çağrıldı. Arbede sırasında Güçlü Ermenistan Partisi milletvekili Andranik Gevorgyan'ın burnunun kanadığı, milletvekili Ruben Mkhitaryan'ın ise kıyafetlerinin yırtıldığı bildirildi.