Ermenistan parlamentosunda meydan savaşı! Yumruklar havada uçuştu, meclise ambulans sevk edildi

Ermenistan Ulusal Meclisi'ndeki oturum sırasında gerilim tırmandı. İktidardaki Sivil Sözleşme Partisi milletvekili Taron Chakhoyan'ın muhalefeti hedef alan konuşmasının ardından salonda tansiyon yükseldi. Chakhoyan ile muhalefetteki Güçlü Ermenistan bloğunun lideri Narek Karapetyan arasında sert bir sözlü tartışma yaşandı.

SALONDAN KORİDORLARA TAŞAN KAVGA

İki isim arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine muhalefet milletvekilleri kürsüye doğru yürüdü. Sözlü atışma kısa sürede tekme ve yumrukların kullanıldığı bir arbedeye dönüştü. Yaşananlar nedeniyle oturuma ara verildi.

Meclis salonunda başlayan ve koridorlara taşan kavgayı ayırmak için güvenlik görevlileri ve bazı milletvekilleri müdahalede bulundu. Ancak tarafları ayırmakta bir süre güçlük çekildi.