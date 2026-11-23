Kolombiya'nın Cesar yönetim bölgesinde bulunan bir askeri tabur, patlayıcı yüklü insansız hava araçlarıyla hedef alındı. Saldırıda 1 asker hayatını kaybetti, 12 asker yaralandı.

Yerel basında çıkan habere göre, La Jagua de Ibirico kasabasında patlayıcı yüklü İHA'yla bir askeri tabur hedef alındı.

Saldırıda 1 asker yaşamını yitirdi, 12 asker yaralandı.

La Jagua de Ibirico Belediye Başkanı Leo Hernandez, saldırının boyutlarına dikkati çekerek, "Çevre hastanelerden ambulanslara ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Sosyal medyada saldırıda başka kişilerin de hayatını kaybettiğine ilişkin paylaşımlar yapılırken, bu iddialar henüz resmi makamlarca doğrulanmadı.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada saldırıya tepki gösterdi.