ABD'de bebek partisine kurşun yağdı: Ölü ve yaralılar var
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ABD'nin Ohio eyaletinde düzenlenen bebek partisi silahlı saldırının hedefi oldu. Parma kentindeki etkinliğe düzenlenen saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Saldırının aile içi anlaşmazlıktan kaynaklanmış olabileceği değerlendiriliyor.
Yerel polisin açıklamasına göre, eyaletin Parma şehrindeki bir mekanda düzenlenen bebek partisine silahlı saldırı gerçekleşti.
İhbar üzerine olay yerine yerel kolluk kuvvetleri sevk edildi. Silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Olaya yönelik başlatılan soruşturmada, saldırının "aile içi bir anlaşmazlık kaynaklı" olabileceği üzerinde duruluyor.