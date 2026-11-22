ABD'nin ilk başkanı George Washington'a ait olduğu belirtilen bir tutam saç, açık artırmada 4 bin dolara satıldı. Washington'ın ölümünden önceki son günleriyle bağlantılı olan ve yıllarca çerçeve içerisinde saklanan tarihi hatıranın yeni sahibinin kimliği açıklanmadı.

ABD'nin ilk başkanı George Washington'a ait olduğu belirtilen bir tutam saç, Richmond Auctions tarafından düzenlenen açık artırmada 4 bin dolara (3 bin 58 sterlin) alıcı buldu. Washington'ın hayatının son dönemine uzanan geçmişiyle dikkat çeken tarihi parçanın yıllarca bir aile tarafından muhafaza edildiği ortaya çıktı.

ABD'nin ilk başkanı George Washington'a ait olduğu belirtilen bir tutam saç, açık artırmada 4 bin dolara alıcı buldu.

WASHINGTON'IN BİR TUTAM SAÇINA 4 BİN DOLAR VERDİLER

Richmond Auctions tarafından düzenlenen müzayedede satışa çıkarılan saç tutamının, Washington'ı 1799 yılında ölümünden kısa süre önce akşam yemeğinde ağırlayan John Gadsby tarafından saklandığı belirtildi.

Müzayede şirketinin verdiği bilgilere göre tarihi parça, daha sonra Gadsby'nin soyundan gelen bir kişiden koleksiyoncu John K. Lattimer tarafından satın alındı.

Çerçeve içerisinde muhafaza edilen saç tutamı, son açık artırmada 4 bin dolara satılırken yeni sahibinin kimliği açıklanmadı.

227 YILLIK HATIRANIN HİKAYESİ ORTAYA ÇIKTI

Virginia eyaletinin Alexandria kentinde yaşayan John Gadsby, George Washington'ı 1798 ve 1799 yıllarında doğum günü kutlamalarında ağırladı.

Gadsby'nin torunu Julia Ten Eyck McBlair, 1928 yılında yaptığı açıklamada dedesinin Washington'a ait saç tutamını, aralarındaki dostluk ve Washington'ın hayatının son günlerindeki yakınlıkları nedeniyle sakladığını belirtti.

BBC'de yer alan habere göre McBlair, saç tutamının aile evinde Washington'ın portresinin altına asıldığını ve çocukluğundan itibaren bu tarihi parçayı gördüğünü anlattı.

WASHINGTON'IN SAÇLARI DAHA ÖNCE 40 BİN DOLARA SATILMIŞTI

George Washington'a ait olduğu düşünülen saç örnekleri daha önce de yüksek fiyatlarla alıcı buldu.

2021 yılında Washington'ın ölümüne yakın bir tarihte veya ölümünden sonra alındığı değerlendirilen üç saç teli, bir madalyon içerisinde yaklaşık 40 bin dolara satıldı.

Washington'ın saçlarından günümüze ulaşan çok sayıda örnek bulunuyor. ABD'nin ilk başkanının eski ikametgahı Mount Vernon'daki müze koleksiyonunda da en az 50 saç örneği muhafaza ediliyor.

Washington'ın hayatının son döneminden kalan ve yıllarca çerçeve içinde saklanan tarihi hatıranın yeni sahibinin kimliği açıklanmadı.

TARİHİ MEKTUBU 109 BİN 800 DOLARA ALICI BULDU

George Washington ile bağlantılı tarihi eşyalar, açık artırmalarda yüksek fiyatlara satılmaya devam ediyor.

Temmuz ayında Washington'ın 1776 yılında imzaladığı ve İngilizlere karşı savaşmak üzere asker talep ettiği bir mektup, 109 bin 800 dolara alıcı buldu.

SAÇ TUTAMLARI HATIRA OLARAK SAKLANIYORDU

19. yüzyılda saç tutamlarının madalyonlarda veya çerçevelerde hatıra olarak saklanması, özellikle varlıklı aileler arasında yaygın bir gelenekti.

George Washington'a ait saç örnekleri de günümüzde tarihi koleksiyonların dikkat çeken parçaları arasında yer alıyor.

Amerikan Bağımsızlık Savaşı'nda İngilizlere karşı mücadele eden kuvvetlere liderlik eden Washington, ABD Anayasası'nın hazırlanmasına katkıda bulundu. 1788'de ülkenin ilk başkanı seçilen Washington, iki dönem görev yaptıktan sonra 1797'de başkanlıktan ayrıldı.