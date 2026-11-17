Fransa'da hayat pahalılığı ve maaş artışı talepleriyle ülke genelinde protestolar düzenlendi. İçişleri Bakanlığı gösterilere 146 bin kişinin katıldığını açıklarken, sendikalar sayının 500 bini aştığını duyurdu. Hükümetin ekonomik tedbirlerini yetersiz bulan sendikalar, talepleri karşılanana kadar eylemlerin süreceğini bildirdi.

Ülke genelindeki gösterilere öğretmenler, sağlık çalışanları, memurlar, özel sektör çalışanları ile lise ve üniversite öğrencileri katıldı.

Göstericiler, artan yaşam maliyetleri karşısında ücretlerin yükseltilmesini ve kamu hizmetlerine ayrılan bütçenin artırılmasını talep etti.

PARİS'TE BİNLERCE KİŞİ SOKAĞA İNDİ

Başkent Paris'te Nation Meydanı'nda toplanan göstericiler, sendikaların öncülüğünde İtalya Meydanı'na yürüdü.

Yürüyüş boyunca maaş artışı ile eğitim ve sağlık hizmetlerine daha fazla kaynak ayrılması yönünde sloganlar atıldı. Gösterilere katılan öğrenciler ise eğitim koşullarının iyileştirilmesini ve okullardaki personel eksikliğinin giderilmesini istedi.

Paris Emniyet Müdürlüğü yürüyüşe 28 bin kişinin katıldığını açıklarken, Genel İş Konfederasyonu (CGT) bu sayının 175 bin olduğunu bildirdi.

SENDİKALARDAN EN AZ YÜZDE 5 ZAM TALEBİ

Paris'teki yürüyüş öncesinde açıklamalarda bulunan CGT Genel Sekreteri Sophie Binet, hükümetin ekonomik tedbirlerini yetersiz bulduklarını belirterek eylemlerin devam edeceğini söyledi.

Binet, "Mesajımız çok açık. Yalnızca taleplerimizin karşılanması eylemlerimizi durdurabilir. Başka hiçbir şey bizi durduramayacak" dedi.

Tüm maaşların en az yüzde 5 artırılmasını isteyen Binet, "Hükümetin bütün çalışan sendikalarını, gençlik örgütlerini ve kamu çalışanlarını temsil eden sendikaları acilen müzakere masasına davet etmesi gerekiyor. Eylemlerin büyüklüğüne uygun, derhal somut açıklamalar yapılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"AYDA 5 EURO ARTIŞ YETERLİ DEĞİL"

Hükümetin asgari ücrete yaptığı artışı da eleştiren Binet, söz konusu düzenlemenin çalışanların taleplerini karşılamadığını savundu.

Binet, "Benzeri görülmemiş bir toplumsal öfke var. Buna karşılık aldığımız tek yanıt, asgari ücrete ayda 5 euro eklenmesi. Bu yeterli değil" dedi.

PARİS'TEKİ GÖSTERİ YASAĞINA MAHKEMEDEN DURDURMA

Paris İdare Mahkemesi, başkentteki 10 lise ve 5 üniversite yerleşkesinin 100 metre çevresinde izinsiz gösterileri yasaklayan Paris Emniyet Müdürlüğü kararının uygulanmasını durdurdu.

Paris Emniyet Müdürü Patrice Faure tarafından alınan ve 16-20 Kasım tarihlerini kapsayan karar, öğrenci protestoları ve bazı eğitim kurumlarının girişlerinde yaşanan olayların ardından yürürlüğe konulmuştu.

Öğrenci sendikalarının başvurusu üzerine dosyayı inceleyen mahkeme, yasağın kapsamını ve süresini orantısız buldu.

Mahkeme kararında, öğrenci hareketlerinin değişken yapısının beş gün boyunca geniş kapsamlı bir yasağı haklı göstermediği belirtildi. Düzenlemenin temel özgürlüklere ağır ve açıkça hukuka aykırı bir müdahale oluşturduğu ifade edildi.

Kararı değerlendiren Ulusal Öğrenci Birliği (UNEF) temsilcisi Alice de Brito, "Bu, gençlik için bir zafer ve hükümet için ağır bir yenilgi" dedi.

Öte yandan Paris'teki yürüyüşün ardından akşam saatlerinde Bastille Operası çevresinde ve Bastille metro istasyonunda izinsiz toplanan göstericilere polis müdahale etti. Güvenlik güçleri bölgedeki kalabalığı dağıttı.

LYON VE MARSİLYA'DA DA PROTESTOLAR DÜZENLENDİ

Paris'in yanı sıra Lyon, Marsilya, Toulouse, Lille, Nantes ve Strasbourg başta olmak üzere çok sayıda kentte gösteriler gerçekleştirildi.

Lyon'da binlerce gösterici, 17 Ekim'de yaşanan şiddet olaylarının ardından yürüyüşlere kapatılan Bellecour Meydanı'na mahkeme kararıyla yeniden girebildi.

Rhone Valiliği gösterilere 7 bin kişinin katıldığını açıklarken, CGT katılımın 12 bin olduğunu bildirdi. Valilik, gösteriler sırasında 3 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Marsilya'da ise polis gösterilere 4 bin 900 kişinin katıldığını açıklarken, sendikalar bu sayıyı 80 bin olarak duyurdu.

Bouches-du-Rhone Valiliği, Marsilya ve Aix-en-Provence'daki bazı eğitim kurumlarının çevresinde 18-20 Kasım tarihleri arasında uygulanmak üzere yeni gösteri yasakları getirdi.

GREVE KATILIM ÖNCEKİ EYLEME GÖRE DÜŞTÜ

Kamu Hesapları ve Kamu Yönetimi Bakanlığının açıkladığı geçici verilere göre, merkezi devlet kurumlarında çalışan personelin yüzde 2,59'u greve katıldı.

Bu oran, 5 Kasım'da düzenlenen grevde yaklaşık yüzde 10 olarak kaydedilmişti.

Kamu hastanelerindeki greve katılım oranı yüzde 3,93, yerel yönetimlerde ise yüzde 1,96 oldu.

SENDİKALARDAN YENİ GREV VE GÖSTERİ ÇAĞRISI

CGT, hükümetin maaş artışı ve kamu hizmetlerine ilişkin taleplere yanıt vermesini isteyerek yeni eylem çağrılarında bulundu.

Sendika, 19 Kasım'da emeklilerin, 20 Kasım'da öğrenci ve gençlik örgütlerinin, 21 Kasım'da ise hayat pahalılığına karşı göstericilerin yeniden sokağa çıkacağını duyurdu.