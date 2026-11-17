NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, 17 Kasım'da Brüksel'de düzenlenen Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemi ve önleyici füze desteğine yönelik talebin arttığını, ancak ABD ve Avrupa'daki stokların sınırlı olduğunu duyurdu. Ukrayna'ya desteğin süreceğini vurgulayan Rutte, "Bunlar çok önemli ve daha fazlasının sağlanmasını isterim. Ancak ABD ve Avrupa'daki mevcut stokların bir sınırı var" diyerek kritik bir gerçeğe dikkat çekti.

Rutte, Brüksel'deki NATO karargahında İngiltere ve Almanya'nın eş başkanlığında yapılan Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'nın desteğe ihtiyaç duyduğunu ve NATO müttefiklerinin bunu sağladığını vurgulayan Rutte, toplantıda ilave hava savunma sistemleri, füzeler, mühimmat, insansız hava araçları ve Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi (PURL) girişimi için yüz milyonlarca dolarlık destek açıklandığını bildirdi.

Programın başlangıcından bu yana müttefiklerin PURL ve ABD'nin yabancı ülkelere askeri satışları kapsamında Ukrayna için 10 milyar doları aşkın taahhütte bulunduğunu aktaran Rutte, desteğin bu düzeyde sürdürülmesinin önemli olduğu konusunda hemfikir olduklarını söyledi.

Rutte, "Barış görüşmelerinin başarılı olması ve bu savaşın nihayet adil ve kalıcı bir barışla sona ermesi için üzerimize düşeni yapıyoruz. Ancak herhangi bir barışın kalıcı olması için Ukrayna'nın bugün ve gelecekte kendisini savunabilmesi gerekecek." dedi.

Bunun için Ukrayna'nın yalnızca bu kış değil, sonrasında da desteğe ihtiyaç duyacağını vurgulayan Rutte, daha güçlü bir NATO içinde daha güçlü Avrupa ve Kanada'yı öngören "NATO 3.0" anlayışını geliştirmeyi sürdürdüklerini belirtti.

Rutte, Avrupa ve Kanada'nın Ukrayna'ya destekte öncülük ettiğini, müttefiklerin katkılarını artırmasını memnuniyetle karşıladığını dile getirdi.

Genel Sekreter, bu konudaki görüşmelerin 19 Kasım'da Berlin'de yapılacak Gönüllüler Koalisyonu toplantısında sürdürüleceğini bildirdi.

Ukrayna'nın Rusya'nın iç kesimlerine yönelik saldırıları ve ABD'nin askeri konuşlanmasına ilişkin inceleme hakkında yöneltilen soruya yanıt veren Rutte, NATO'da Ukrayna'nın Rus saldırılarına karşı kendisini savunmak için gereken her şeyi yapmasının önemli olduğu konusunda hemfikir olduklarını söyledi.

Rusya'nın büyük ölçüde Ukrayna'nın sivil nüfusunu ve altyapısını hedef aldığını belirten Rutte, Ukrayna'nın ayrıca cephe hattında Rus işgalini geri püskürtmesi gerektiğini ve bu konuda bazı önemli başarılar elde ettiğini ifade etti.

Ukrayna'ya daha fazla Patriot hava savunma sistemi ve önleyici füze sağlanmasına ilişkin soruya da yanıt veren Rutte, bu sistemlere talebin çok yüksek, ABD ve Avrupa'daki stokların ise sınırlı olduğunu söyledi.

Rutte, hem ABD'nin hem de Avrupa'da Patriot sistemlerine sahip ülkelerin, gerekli ve mümkün olan desteği sağlayabilmek için yoğun şekilde çalıştığını belirtti.

Ukrayna'nın hava savunmasının yalnızca PAC-2 ve PAC-3 füzelerine dayanmadığını vurgulayan Rutte, jet motorlu insansız hava araçlarının düşürülmesinde kullanılan F-16'ların 20 milimetrelik mühimmatının yanı sıra Aster, IRIS-T ve diğer hava savunma sistemlerinin de rol oynadığını ifade etti.

Rutte, "Patriot'lara gereğinden fazla odaklanma riski var. Bunlar çok önemli ve daha fazlasının sağlanmasını isterim. Ancak ABD ve Avrupa'daki mevcut stokların bir sınırı var." dedi.

Bu nedenle çalışmalarını sürekli ve yoğun şekilde sürdürmeleri gerektiğini belirten Rutte, ABD'nin, Avrupalıların ve diğer müttefiklerin Ukrayna'nın ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı olmak için çaba gösterdiğini kaydetti.

PURL GİRİŞİMİNİN BAŞARISINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

PURL kapsamında aylık 1 milyar dolarlık destek hedefinin gerisinde kalındığı yönündeki soruyu yanıtlayan Rutte, girişimin çok başarılı olduğunu savundu.

Rutte, PURL aracılığıyla yalnızca ABD'nin sağlayabildiği kritik askeri teçhizatın yüksek hızda Ukrayna'ya ulaştırıldığını ve bedelinin Avrupalılar tarafından ödendiğini söyledi.

Aylık ihtiyacın yarım milyar dolar mı yoksa 1 milyar dolar mı olduğunun tartışılabileceğini belirten Rutte, toplam tutarın yaklaşık 10 milyar dolara ulaştığını işaret etti.

Rutte, "Bu bir başarı. Avrupalıların finansman sağlamaya devam etmesi çok önemli ve bu da gerçekleşiyor." dedi.

Bu desteğin Avrupa Birliği'nin (AB), Avrupalı müttefiklerin ve Kanada'nın Ukrayna'ya ikili düzeyde sağladığı yardımlara ilave olduğunu kaydetti.