Türkiye'nin son yıllarda attığı diplomatik adımlar, imzaladığı stratejik anlaşmalar ve savunma alanındaki iş birlikleri, başta siyonist İsrail rejimi olmak üzere dünyada yankı uyandırmaya devam ediyor.

İsrail basınından Haaretz'de yayımlanan analiz, Orta Doğu'daki güç dengelerinin Ankara lehine kökten değiştiğini gözler önüne serdi. Analizde, Türkiye'nin son dönemde Katar gibi bölge ülkeleriyle yaptığı anlaşmalara yer verildi. Sabah Gazetesi'nin aktardığı haberde, Dolmabahçe Sarayı'nda atılan imzalarla derinleşen Türkiye-Katar ortaklığının sadece askerî bir anlaşma olmadığı, ABD'nin bölgedeki rolünün belirsizleştiği bu dönemde Ankara'nın Körfez'de bölgesel bir süper güç olarak temellerini sağlamlaştırdığı kaydedildi.

TEL AVİV İÇİN ALARM ÇALIYOR

Yazıda, "Bölge ülkeleri sadece silah satın almak değil, caydırıcılık inşa etmek, deniz yollarını korumak ve Yemen'den Suriye'ye her alanda söz sahibi olmak istiyor. Tam da bu noktalarda Türkiye, İsrail'in sunamayacağı imkânları masaya koyuyor." denildi.