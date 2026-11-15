İsrail medyasında geniş yankı uyandıran suikast planı iddiasının detaylarını paylaşan A Haber Washington Muhabiri İrfan Sapmaz, "İsrail basınında yer alan bir haber; Mossad, İran'ın Başkan Donald Trump'ı ve yönetimindeki bazı üst düzey isimleri İHA'larla hedef alabileceğine ilişkin bilgileri CIA'ye iletti. CIA Direktörü John Ratcliffe de bunu hiç şüphesiz her sabah ABD Başkanı Donald Trump'a saat 11.00'de sunulan bir dosyada özel olarak iletmiş oldu. Israel Hayom'un ismi açıklanmayan İsrailli ve Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberde saldırı planı, patlayıcı yüklü insansız hava araçlarının kullanılabileceği öne sürülüyor" ifadelerini kullandı.

İddianın bir başka Batılı istihbarat servisi tarafından da doğrulandığının ileri sürüldüğünü belirten Sapmaz, bu bilgilerin kamuya açık biçimde bağımsız kaynaklarca henüz netleştirilmediğinin altını çizdi.

BAKANLAR GÜVENLİ ASKERİ ÜSLERE Mİ TAŞINDI?

İstihbarat uyarısının ardından Washington'da olağanüstü güvenlik önlemlerinin devreye sokulduğunu aktaran İrfan Sapmaz, "Habere göre uyarının ardından Trump'ın açık hava etkinlikleri azaltıldı ve bazı üst düzey yetkililer güvenli tesislere taşındı. Bunlar arasında Hazine Bakanı Scott Bessent, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Savunma Bakanı Pete Hegseth'in askeri tesislerde kaldığı iddia ediliyor. Hemen Washington D.C.'nin içerisinde, Reagan Ulusal Havalimanı'nın karşısında Wharf bölgesi olarak adlandırılan alandaki askeri tesislere taşındıkları haber veriliyor" sözleriyle başkent kulislerindeki hareketliliği aktardı.