Almanya'nın başkenti Berlin'de sosyal harcamalardaki kesintileri, artan yaşam maliyetlerini ve zorunlu askerlik planını protesto eden gençlere polis müdahale etti. Yaklaşık 1200 kişinin katıldığı gösteride 22 kişi gözaltına alındı. Evlerine dönmek için trene binen göstericilere yönelik polis müdahalesi de kameralara yansıdı.

Almanya'da son olarak 31 Ekim'de ülke genelinde gösteriler düzenleyen "Gen Z regelt" adlı gençlik grubu, bu kez Berlin'de bir araya geldi.

Mitte ilçesindeki Savigny Meydanı'nda toplanan yaklaşık 1200 kişi, sosyal harcamalardaki kesintileri, artan yaşam maliyetlerini ve Alman hükümetinin zorunlu askerlik planını protesto etti.

Göstericiler, Halensee metro istasyonuna doğru yürüyüşe geçerek "daha iyi bir gelecek" taleplerini dile getiren ve hükümeti eleştiren sloganlar attı.

Yürüyüş sırasında zaman zaman "Kahrolsun İsrail, yaşasın Filistin" sloganları da atıldı.

POLİS İLE GÖSTERİCİLER ARASINDA ARBEDE

Yürüyüş boyunca polis ile göstericiler sık sık karşı karşıya geldi. Zaman zaman yaşanan arbedenin ardından polis ekipleri göstericilere müdahalede bulundu.

TRENDEKİ POLİS MÜDAHALESİ KAMERADA

Berlin polisi, gösterinin ardından evlerine dönmek üzere trene binen gençlere de sert müdahalede bulundu.

Polisin tren içerisindeki müdahalesi kameralara yansırken, yetkililer olaylar sırasında toplam 22 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

20 KASIM'DA BÜYÜK GÖSTERİ ÇAĞRISI

"Gen Z regelt" inisiyatifi, 20 Kasım'da Avrupa genelinde yeni gösteriler düzenlenmesi çağrısında bulundu.

Organizatörler, Berlin'de yapılması planlanan gösteriye yaklaşık 15 bin kişinin katılmasını beklediklerini duyurdu.