Yıllar önce önce Sivas'a ardından İstanbul'a geldiğini belirten Weli, Saddam'ın 2 bin Amerikan uçağını tek kurşun sıkmadan etkisiz hale getirmeyi hedeflediğini, ancak en yakınındaki isimlerin ihaneti nedeniyle planın uygulanamadığını ileri sürdü.

Eski Irak Cumhurbaşkanı Saddam Hüseyin döneminde 17 yıl boyunca general olarak görev yapan Kerkük doğumlu 60 yaşındaki Khudhur Ahmed Raoof Weli, Amerikan uçaklarına karşı hazırlanan gizli bir planın ihanet sonucu başarısızlığa uğradığını anlattı.

Eski generalin anlatımına göre Saddam Hüseyin, ABD'nin Irak'ı işgal etmesinden önce komutanlarını toplayarak Amerikan ordusunun gerçekleştireceği harekâta ilişkin bilgi verdi. Saddam'ın kendilerine 2 bin Amerikan uçağının Irak'a geleceğini söylediğini belirten general, o toplantıyı şu sözlerle anlattı: "Saddam o zaman bizi topladı. Bize, 'Sayın generaller, Irak'ı tamamen ele geçirmek için 2 bin Amerikan uçağı gelecek. Sizden düşmana tek bir kurşun bile sıkmanızı istemiyorum' dedi. Saddam bir plan yapmıştı. Bu planı uygulayacak kişiye güveniyordu."

Saddam Hüseyin'in eski generali Khudhur Ahmed Raoof Weli, yıllar sonra dikkat çeken açıklamalarda bulundu. (Bu görsel yapay zeka tarafından oluşturulmuştur)

Weli'nin iddiasına göre Amerikan uçaklarının bulunduğu alan önce suyla doldurulacak, ardından elektrik verilecekti. (Bu görsel yapay zeka tarafından oluşturulmuştur)

SADDAM'IN GİZLİ PLANI: ÖNCE SU, SONRA ELEKTRİK



Eski generalin iddiasına göre Saddam Hüseyin'in hazırladığı planın merkezinde Bağdat Havalimanı bulunuyordu. Amerikan uçaklarının havalimanına inmesine izin verilecek, ardından su ve elektrik sistemleri kullanılarak uçaklar etkisiz hale getirilecekti.

Planın iki ayrı şaltere dayandığını ileri süren general, şu ifadeleri kullandı:

"Havalimanında iki şalter vardı. Bunlardan biri suyu, diğeri elektriği kontrol ediyordu. Amerikan uçakları rahat rahat havalimanına girdi. Biz savaşmadık, Amerika'ya tek kurşun bile sıkmadık. Planımız uçakların bulunduğu alanı suyla doldurmak, ardından elektrik vermekti. Uçaklar 10 dakika içerisinde suyun içinde kalacaktı."

"SADDAM'IN AMCASININ OĞLU İHANET ETTİ" Eski general, Saddam'ın planını uygulama görevinin kendi ailesinden bir kişiye verildiğini öne sürdü. Saddam Hüseyin'in amcasının oğlu olduğunu söylediği kişinin su sistemini devreye soktuğunu ancak elektrik vermediğini iddia eden general, planın bu nedenle başarısız olduğunu savundu. General, yaşananları şöyle anlattı: "Saddam'ın amcasının oğlu ihanet etti. Suyu açtı, fıskiyeler çalışmaya başladı. Ancak Amerikan askerlerini etkisiz hale getirmek için elektriği vermedi. Elektrik şalterini açmadı. Böylece Saddam'ın planı uygulanamadı."

Eski general, Saddam Hüseyin'in amcasının oğlunun elektrik sistemini devreye sokmayarak plana ihanet ettiğini iddia etti. (Bu görsel yapay zeka tarafından oluşturulmuştur)

"ÖZ KARDEŞİ BİLE ONA HAİN DEDİ"



Eski generalin anlatımında en dikkat çeken bölümlerden biri de planı uygulamadığı öne sürülen kişinin kendi kardeşiyle yaşadığı olay oldu. General, söz konusu kişinin küçük kardeşinin ağabeyine tepki gösterdiğini ve onu ihanetle suçladığını belirtti.

"Küçük kardeşi ona, 'Ağabey, kusura bakma ama sen hain çıktın. Neden elektrik vermedin?' dedi. Kendi ağabeyini öldürdü."

SADDAM'IN SAKLANDIĞI YERİ KİM İHBAR ETTİ?



İddialar bununla da sınırlı kalmadı. Eski general, Saddam Hüseyin'in yakalanmasının arkasında da aile bağlantıları üzerinden gerçekleşen bir ihanet daha olduğunu ileri sürdü.

Saddam'ın işgalin ardından gizlendiğini ve kendisine bağlı güçlerin Amerikan askerleriyle çatışmaya devam ettiğini söyleyen general, ABD yönetiminin Saddam'ın yerini bildirenlere para ödülü ve Amerikan kimliği vadettiğini öne sürdü.

General, Saddam'ın yerini bildiren kişinin, havalimanındaki planı uygulamayan ağabeyini öldüren küçük kardeş olduğunu iddia etti.

"Amerikalılar Saddam'ın yerini söyleyene para ve Amerikan kimliği vereceklerini açıkladılar. O hainin küçük kardeşi de gidip Saddam'ın nerede olduğunu söyledi. 'Saddam benim yanımdadır' dedi. Ona nerede olduğunu sordular. O da Saddam'ın yer altında, bir mahzende saklandığını söyledi."