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Saddam'ın 2 bin ABD uçağı için hazırladığı gizli plan! Eski general ihaneti anlattı

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Saddam'ın 2 bin ABD uçağı için hazırladığı gizli plan! Eski general ihaneti anlattı

Saddam Hüseyin döneminde 17 yıl general olarak görev yaptığını söyleyen Khudhur Ahmed Raoof Weli, ABD'nin 2003'te Irak'ı işgali sırasında yaşananlara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Saddam'ın, Bağdat Havalimanı'ndaki su ve elektrik sistemlerini kullanarak 2 bin Amerikan uçağını tek kurşun atmadan etkisiz hale getirmeyi planladığını öne süren Weli, bu girişimin aile içinden gelen ihanet nedeniyle başarısız olduğunu iddia etti. Eski general, Saddam Hüseyin'in saklandığı yerin ihbar edilmesi ve ABD askerleri tarafından yakalanmasıyla ilgili de çarpıcı iddialar ortaya attı.

Eski Irak Cumhurbaşkanı Saddam Hüseyin döneminde 17 yıl boyunca general olarak görev yapan Kerkük doğumlu 60 yaşındaki Khudhur Ahmed Raoof Weli, Amerikan uçaklarına karşı hazırlanan gizli bir planın ihanet sonucu başarısızlığa uğradığını anlattı.

SADDAM'IN GENERALİ OTO YIKAMACI OLDU! İHANETİ ANLATTI

EN YAKININDAKİ İSİMLER SADDAM'A İHANET ETTİ

Yıllar önce önce Sivas'a ardından İstanbul'a geldiğini belirten Weli, Saddam'ın 2 bin Amerikan uçağını tek kurşun sıkmadan etkisiz hale getirmeyi hedeflediğini, ancak en yakınındaki isimlerin ihaneti nedeniyle planın uygulanamadığını ileri sürdü.

Saddam Hüseyin'in eski generali Khudhur Ahmed Raoof Weli, yıllar sonra dikkat çeken açıklamalarda bulundu. (Bu görsel yapay zeka tarafından oluşturulmuştur)Saddam Hüseyin'in eski generali Khudhur Ahmed Raoof Weli, yıllar sonra dikkat çeken açıklamalarda bulundu. (Bu görsel yapay zeka tarafından oluşturulmuştur)

"2 BİN UÇAK GELECEK AMA TEK KURŞUN SIKMAYACAKSINIZ"

Eski generalin anlatımına göre Saddam Hüseyin, ABD'nin Irak'ı işgal etmesinden önce komutanlarını toplayarak Amerikan ordusunun gerçekleştireceği harekâta ilişkin bilgi verdi. Saddam'ın kendilerine 2 bin Amerikan uçağının Irak'a geleceğini söylediğini belirten general, o toplantıyı şu sözlerle anlattı:
"Saddam o zaman bizi topladı. Bize, 'Sayın generaller, Irak'ı tamamen ele geçirmek için 2 bin Amerikan uçağı gelecek. Sizden düşmana tek bir kurşun bile sıkmanızı istemiyorum' dedi. Saddam bir plan yapmıştı. Bu planı uygulayacak kişiye güveniyordu."

Weli'nin iddiasına göre Amerikan uçaklarının bulunduğu alan önce suyla doldurulacak, ardından elektrik verilecekti. (Bu görsel yapay zeka tarafından oluşturulmuştur)Weli'nin iddiasına göre Amerikan uçaklarının bulunduğu alan önce suyla doldurulacak, ardından elektrik verilecekti. (Bu görsel yapay zeka tarafından oluşturulmuştur)

SADDAM'IN GİZLİ PLANI: ÖNCE SU, SONRA ELEKTRİK

Eski generalin iddiasına göre Saddam Hüseyin'in hazırladığı planın merkezinde Bağdat Havalimanı bulunuyordu. Amerikan uçaklarının havalimanına inmesine izin verilecek, ardından su ve elektrik sistemleri kullanılarak uçaklar etkisiz hale getirilecekti.

Planın iki ayrı şaltere dayandığını ileri süren general, şu ifadeleri kullandı:

"Havalimanında iki şalter vardı. Bunlardan biri suyu, diğeri elektriği kontrol ediyordu. Amerikan uçakları rahat rahat havalimanına girdi. Biz savaşmadık, Amerika'ya tek kurşun bile sıkmadık. Planımız uçakların bulunduğu alanı suyla doldurmak, ardından elektrik vermekti. Uçaklar 10 dakika içerisinde suyun içinde kalacaktı."

"SADDAM'IN AMCASININ OĞLU İHANET ETTİ"

Eski general, Saddam'ın planını uygulama görevinin kendi ailesinden bir kişiye verildiğini öne sürdü.

Saddam Hüseyin'in amcasının oğlu olduğunu söylediği kişinin su sistemini devreye soktuğunu ancak elektrik vermediğini iddia eden general, planın bu nedenle başarısız olduğunu savundu.

General, yaşananları şöyle anlattı:

"Saddam'ın amcasının oğlu ihanet etti. Suyu açtı, fıskiyeler çalışmaya başladı. Ancak Amerikan askerlerini etkisiz hale getirmek için elektriği vermedi. Elektrik şalterini açmadı. Böylece Saddam'ın planı uygulanamadı."

Eski general, Saddam Hüseyin'in amcasının oğlunun elektrik sistemini devreye sokmayarak plana ihanet ettiğini iddia etti. (Bu görsel yapay zeka tarafından oluşturulmuştur)Eski general, Saddam Hüseyin'in amcasının oğlunun elektrik sistemini devreye sokmayarak plana ihanet ettiğini iddia etti. (Bu görsel yapay zeka tarafından oluşturulmuştur)

"ÖZ KARDEŞİ BİLE ONA HAİN DEDİ"

Eski generalin anlatımında en dikkat çeken bölümlerden biri de planı uygulamadığı öne sürülen kişinin kendi kardeşiyle yaşadığı olay oldu. General, söz konusu kişinin küçük kardeşinin ağabeyine tepki gösterdiğini ve onu ihanetle suçladığını belirtti.

"Küçük kardeşi ona, 'Ağabey, kusura bakma ama sen hain çıktın. Neden elektrik vermedin?' dedi. Kendi ağabeyini öldürdü."

SADDAM'IN SAKLANDIĞI YERİ KİM İHBAR ETTİ?

İddialar bununla da sınırlı kalmadı. Eski general, Saddam Hüseyin'in yakalanmasının arkasında da aile bağlantıları üzerinden gerçekleşen bir ihanet daha olduğunu ileri sürdü.

Saddam'ın işgalin ardından gizlendiğini ve kendisine bağlı güçlerin Amerikan askerleriyle çatışmaya devam ettiğini söyleyen general, ABD yönetiminin Saddam'ın yerini bildirenlere para ödülü ve Amerikan kimliği vadettiğini öne sürdü.

General, Saddam'ın yerini bildiren kişinin, havalimanındaki planı uygulamayan ağabeyini öldüren küçük kardeş olduğunu iddia etti.

"Amerikalılar Saddam'ın yerini söyleyene para ve Amerikan kimliği vereceklerini açıkladılar. O hainin küçük kardeşi de gidip Saddam'ın nerede olduğunu söyledi. 'Saddam benim yanımdadır' dedi. Ona nerede olduğunu sordular. O da Saddam'ın yer altında, bir mahzende saklandığını söyledi."

Eski general, Saddam Hüseyin'in saklandığı yerin de aile bağlantıları üzerinden ihbar edildiğini ileri sürdü. (Bu görsel yapay zeka tarafından oluşturulmuştur)Eski general, Saddam Hüseyin'in saklandığı yerin de aile bağlantıları üzerinden ihbar edildiğini ileri sürdü. (Bu görsel yapay zeka tarafından oluşturulmuştur)

"BEN SADDAM HÜSEYİN'İM, IRAK CUMHURBAŞKANIYIM"

Eski general, ABD askerlerinin Saddam Hüseyin'in saklandığı yere düzenlediği operasyona ilişkin de dikkat çeken iddialarda bulundu.

Askerlerin yer altındaki saklanma alanına ulaştığını belirten general, Saddam'ın teslim olmayı reddettiğini öne sürdü.

"Saddam'ın bulunduğu yere geldiler. 'Saddam, Saddam' diye seslendiler. Saddam da 'Evet, ben Saddam Hüseyin'im. Irak Cumhurbaşkanıyım' dedi. Ona dışarı çıkmasını söylediler. Saddam ise 'Ben çıkmam. Beni öldürmezseniz buradan çıkmam. İntihar da etmem. Çünkü İslam'da intihar etmek yoktur' diye karşılık verdi."

HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNDAN GAZ VERDİLER İDDİASI

Generalin anlatımına göre Saddam'ın saklandığı yerin ihbar edilmesinin ardından ABD askerlerine bir başka bilgi daha verildi. Saklanma alanında bir havalandırma boşluğu bulunduğunu söyleyen general, askerlerin bu bölümden gaz vererek Saddam'ı dışarı çıkardığını iddia etti. "Amerikalılara, 'Burada bir havalandırma yeri var. Oradan girin, Saddam'ı çıkarın' dedi. Askerler havalandırma yerinden gaz verdiler. Saddam neredeyse boğulmuştu. Onu bulunduğu yerden çıkarıp dışarı aldılar."

"AMERİKALILAR EVİME GELİP TEKLİFTE BULUNDU"


Saddam Hüseyin'in yakalanmasının ardından Irak ordusundaki komutanların da zor durumda kaldığını anlatan eski general, Amerikan askerlerinin kendi evine de geldiğini söyledi.

ABD askerlerinin kendisine iş birliği yapma ya da cezaevine girme seçeneklerini sunduğunu öne süren general, yaşadığı olayı şu sözlerle aktardı:

"Saddam yakalandıktan sonra bütün komutanlarımız Amerikalıların eline düştü. Amerikalılar benim evime de geldiler. Bana, 'Bizimle birlikte mi olacaksın, yoksa cezaevine mi gideceksin?' dediler. Ben de 'Sizinle birlikte olacağım' dedim. Cezaevine gitmeyi tercih etmedim."

OTO YIKAMACISI OLARAK ÇALIŞIYOR

General Weli, savaşın ardından Türkiye'ye sığındı. 5 dil bilen ve geçmişte pilot general olarak görev yapan Weli, İstanbul'da çalıştığı bir oto yıkamada geçimini sağlıyor.

Saddam Hüseyin'in eski generali Khudhur Ahmed Raoof Weli (İHA)Saddam Hüseyin'in eski generali Khudhur Ahmed Raoof Weli (İHA)

DEAŞ PARMAKLARINI KESTİ

Bir yıl boyunca saklanan Weli, Amerikan askerleri tarafından bulundu. Amerikalılarla çalışmak zorunda kaldığını belirten Weli'nin evi, bir süre sonra terör örgütü DEAŞ tarafından bombalandı. Saldırıda eşini kaybeden Weli, daha sonra örgüt tarafından kaçırılarak işkence gördüğünü ve parmaklarının kesildiğini anlattı.

Weli'nin parmakları DEAŞ tarafından kesildi (İHA)Weli'nin parmakları DEAŞ tarafından kesildi (İHA)

TÜRKİYE'YE GÖÇ ETTİ

Irak'ta sürekli takip edildiğini ve saldırılara maruz kaldığını belirten Weli, 2013 yılında Türkiye'ye göç etti. İlk olarak Sivas'a yerleşen ve 5 dil bilen Weli, tercümanlık yaparak geçimini sağladı. Daha sonra evlenerek İstanbul'a taşınan eski general, oto yıkama sektöründe çalışmaya başladı.

"OKULU BİTİRDİKTEN SONRA ASKER OLDUM"

Irak'ta görev yaptığı dönemi anlatan Weli, "Ben Kerküklüyüm. Ben Irak'ta ilk önce Saddam'ın kardeşi Vatban İbrahim el-Hassan ile çalışıyordum. Sonrasında askerlik zamanı geldi. Ben okulu bitirdikten sonra general oldum. General olduktan sonra İran, Kuveyt ve Amerika ile savaşlar oldu. Ama İran savaşında hakikaten bize zulüm oldu. Irak ve İran sınırında bulunan bir göle, İran, 'Burası bizimdir' dedi. Saddam ise, 'Hayır bizimdir' diyerek karşılık verdi. Sonra onlar bizi bombaladılar. Bizim okul yerlerini bombaladılar. Bizim çok insanımız öldü. Sonrasında ise Saddam bunlarla 8 senelik bir savaşa girdi. Sekiz seneden sonra savaşı biz kazandık" dedi.

Irak ordusunda 17 yıl görev yapan Weli, İstanbul'da oto yıkamacı işletiyor (İHA)Irak ordusunda 17 yıl görev yapan Weli, İstanbul'da oto yıkamacı işletiyor (İHA)

"IRAK'TA EVİMİ BOMBALADILAR, KARIM VE 4 KORUMAM ŞEHİT OLDU"

Saddam Hüseyin'in devrilmesinin ardından yaşadıklarını anlatan Weli, "Benim evime geldiler. Bana, 'Bizimle misin? Cezaevine mi gideceksin?' diye sordular. Ben onlara, 'Sizinle olacağım' dedim. Ben cezaevine gitmeyi tercih etmedim. Irak'ta evimi vurdular. Orada karım şehit oldu. 36 korumam vardı. Onlardan 4 tanesi şehit oldu. Komşu çocukları şehit oldu. Ben nereye gitsem orada bombalar patlıyordu. Ufak çocuklar ölüyor. Ondan dolayı ben 2013 yılı 11'inci ayın 5'inde Irak'ı terk ettim. Terör grupları bana, 'Sen Saddam ile çalışıyordun' diyerek saldırılar düzenliyorlardı. Ben DEAŞ'lı gruplar tarafından kaçırıldım ve işkence gördüm. Ben ölümden korkmadım. Bana ağır gelen, nereye gitsem bana saldırılar düzenleniyordu ve insanlar ölüyordu" dedi.

"ESKİDEN GENERALDİM, EMRİMDE BİN KİŞİ VARDI"

Türkiye'de kurduğu yeni hayatından memnun olduğunu belirten Weli, "Ben Türk milletine çok teşekkür ediyorum. Beni hiç yabancı görmediler. 2 buçuk yıl kadar Sivas'ta kaldım. Orada bir muhtar vardı. O da benimle güzel ilgilendi. Emniyet mensupları benimle çok güzel ilgilendi. Hakikaten herkes benim için kapı açtı. Ben tercümanlık yaptım. Burada ben oto yıkama ustası oldum. Aynı zamanda pasta cila yapıyorum. Oto yıkama ve pasta cila işinden kazandım şükür. Yüz bin kere hamd olsun. Ben eskiden generaldim, pilottum. Şu an bu işi yapmak bana hiç ağır gelmiyor. Bizim yazgımızı Allah bilir. Ben memnunum Allah'ımdan. Her zaman da şükür ederim. Bin asker benim dilime bakardı, 36 korumam vardı. Hamd olsun ki ben nefes alıyorum" diye konuştu.

Murat Akıncı
Editör
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