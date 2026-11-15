ABD'de yolcu uçağı ile kargo uçağı çarpıştı
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ABD'deki Miami Uluslararası Havalimanı'nda iniş yapan yolcu uçağı ile havalanmak üzere olan kargo uçağı, iki taksi yolunun kesiştiği noktada çarpıştı.
Miami Uluslararası Havalimanı yetkilisi Greg Chin, yerel saatle 21.15 sıralarında iniş gerçekleştiren dar gövdeli yolcu uçağının havalanmak üzere olan kargo uçağıyla iki taksi yolunun kesiştiği noktada çarpıştığını bildirdi. Chin, kazanın havalimanı faaliyetlerini etkilemediğini belirtti.