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ABD'de yolcu uçağı ile kargo uçağı çarpıştı

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DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ABD'de yolcu uçağı ile kargo uçağı çarpıştı

ABD'deki Miami Uluslararası Havalimanı'nda iniş yapan yolcu uçağı ile havalanmak üzere olan kargo uçağı, iki taksi yolunun kesiştiği noktada çarpıştı.

Miami Uluslararası Havalimanı yetkilisi Greg Chin, yerel saatle 21.15 sıralarında iniş gerçekleştiren dar gövdeli yolcu uçağının havalanmak üzere olan kargo uçağıyla iki taksi yolunun kesiştiği noktada çarpıştığını bildirdi. Chin, kazanın havalimanı faaliyetlerini etkilemediğini belirtti.

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#ABD #Uçak
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