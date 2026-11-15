ABD'de camiye alçak saldırı: Cemaat içerideyken molotofla kundaklamaya çalıştı!
Amerika Birleşik Devletleri'nde İslam karşıtı bir saldırı kayıtlara geçti. Yüzünü gizleyen saldırgan, Alabama eyaletinin en büyük ibadethanesini molotof kokteyliyle ateşe vermeye çalışırken, alevler içeride bulunan cemaatin dikkati sayesinde büyümeden söndürüldü ve kaçan kundakçının yakalanması için başına 10 bin dolar ödül konuldu.
Saldırgan gece karanlığından faydalanarak yüzünü gizleyip ibadethaneye yaklaştı ve molotof kokteyliyle camiyi ateşe vermeye kalkıştı.
İslam karşıtı çirkin provokasyonun adresi ABD'nin Alabama eyaleti oldu. Gadsden kentinde yer alan ve eyaletin en büyük camisi olma özelliğini taşıyan İslam Topluluğu Camii, maskeli bir şahsın hedefi haline geldi.
GECE KARANLIĞINDA HAİN PROVOKASYON
Saldırganın molotof kokteylini caminin kapısından içeri fırlatması üzerine yangın çıktı. O esnada caminin dolu olması paniğe yol açarken, olası bir facianın eşiğinden cemaatin dikkati sayesinde dönüldü. Yangına anında müdahale eden vatandaşlar alevleri felakete dönüşmeden kontrol altına almayı başarırken, kundakçı olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.
FBI YAKALAMA KARARI ÇIKARDI, BAŞINA ÖDÜL KONULDU
Olayın ardından Federal Soruşturma Bürosu (FBI) kaçan kundakçı hakkında derhal yakalama kararı çıkardı. Amerikan Müslüman Toplumu ise saldırganı yakalayan veya yakalanmasını sağlayacak bilgiyi getiren kişiye 10 bin dolar ödül verileceğini duyurdu.