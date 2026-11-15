Saldırının ardından hedef alınan Gadsden İslam Topluluğu, "Bu kundaklama saldırısı yalnızca Alabama Müslüman toplumuna değil, her bireyin inancını huzur içinde yaşama hakkına da yapılmıştır." ifadelerini kullandı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Amerika İslam İlişkileri Konseyi, "Bu saldırının nedenini henüz bilmesek de siyasetteki Müslüman karşıtı nefret söyleminin kontrolden çıktığını biliyoruz. Bu saldırının nedeni ne olursa olsun tüm Alabama liderleri seçmenlerinin yanında durmalı, bu suçu kınamalı ve Alabama'daki Müslümanlara karşı nefreti körüklemeyi bırakmalıdır." sözleriyle yaşananlara tepki gösterdi ve yetkililere sorumluluk çağrısında bulundu.