-°C
CANLI YAYIN

ABD'de camiye alçak saldırı: Cemaat içerideyken molotofla kundaklamaya çalıştı!

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
ABD'de camiye alçak saldırı: Cemaat içerideyken molotofla kundaklamaya çalıştı!

Amerika Birleşik Devletleri'nde İslam karşıtı bir saldırı kayıtlara geçti. Yüzünü gizleyen saldırgan, Alabama eyaletinin en büyük ibadethanesini molotof kokteyliyle ateşe vermeye çalışırken, alevler içeride bulunan cemaatin dikkati sayesinde büyümeden söndürüldü ve kaçan kundakçının yakalanması için başına 10 bin dolar ödül konuldu.

Saldırgan gece karanlığından faydalanarak yüzünü gizleyip ibadethaneye yaklaştı ve molotof kokteyliyle camiyi ateşe vermeye kalkıştı.

ABD'DE CAMİYE ALÇAK KUNDAKLAMA GİRİŞİMİ! 10 BİN DOLAR ÖDÜL KONULDU

İslam karşıtı çirkin provokasyonun adresi ABD'nin Alabama eyaleti oldu. Gadsden kentinde yer alan ve eyaletin en büyük camisi olma özelliğini taşıyan İslam Topluluğu Camii, maskeli bir şahsın hedefi haline geldi.

ABD'de camiye alçak saldırı: Cemaat içerideyken molotofla kundaklamaya çalıştı! - 1

GECE KARANLIĞINDA HAİN PROVOKASYON

Saldırganın molotof kokteylini caminin kapısından içeri fırlatması üzerine yangın çıktı. O esnada caminin dolu olması paniğe yol açarken, olası bir facianın eşiğinden cemaatin dikkati sayesinde dönüldü. Yangına anında müdahale eden vatandaşlar alevleri felakete dönüşmeden kontrol altına almayı başarırken, kundakçı olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

ABD'de camiye alçak saldırı: Cemaat içerideyken molotofla kundaklamaya çalıştı! - 2

FBI YAKALAMA KARARI ÇIKARDI, BAŞINA ÖDÜL KONULDU

Olayın ardından Federal Soruşturma Bürosu (FBI) kaçan kundakçı hakkında derhal yakalama kararı çıkardı. Amerikan Müslüman Toplumu ise saldırganı yakalayan veya yakalanmasını sağlayacak bilgiyi getiren kişiye 10 bin dolar ödül verileceğini duyurdu.

ABD'de camiye alçak saldırı: Cemaat içerideyken molotofla kundaklamaya çalıştı! - 3

Saldırının ardından hedef alınan Gadsden İslam Topluluğu, "Bu kundaklama saldırısı yalnızca Alabama Müslüman toplumuna değil, her bireyin inancını huzur içinde yaşama hakkına da yapılmıştır." ifadelerini kullandı.

ABD'de camiye alçak saldırı: Cemaat içerideyken molotofla kundaklamaya çalıştı! - 4

"SİYASİ NEFRET SÖYLEMLERİ KONTROLDEN ÇIKTI"

Yaşanan bu menfur hadisede son dönemde ABD siyasetinde belirgin şekilde tırmanışa geçen İslam karşıtı söylemlerin de payı olduğuna dikkat çekildi.

ABD'de camiye alçak saldırı: Cemaat içerideyken molotofla kundaklamaya çalıştı! - 5

Konuya ilişkin açıklama yapan Amerika İslam İlişkileri Konseyi, "Bu saldırının nedenini henüz bilmesek de siyasetteki Müslüman karşıtı nefret söyleminin kontrolden çıktığını biliyoruz. Bu saldırının nedeni ne olursa olsun tüm Alabama liderleri seçmenlerinin yanında durmalı, bu suçu kınamalı ve Alabama'daki Müslümanlara karşı nefreti körüklemeyi bırakmalıdır." sözleriyle yaşananlara tepki gösterdi ve yetkililere sorumluluk çağrısında bulundu.

#Amerika Birleşik Devletleri #FBI #Molotof Kokteyli
Tuğçe Huy
Editör
Berlin’de ortalık karıştı! Polisten göstericilere sert müdahale
Sonraki Haber
Berlin’de ortalık karıştı! Polisten göstericilere sert müdahale
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın