ABD'nin California eyaletindeki John Wayne Havaalanı'nda taksi yapan Cessna 172 tipi küçük uçak ters döndü. Uçakta bulunan 2 kişi kazadan yara almadan kurtulurken olayın yaşandığı anlar kameraya yansıdı.

ABD'nin California eyaletindeki John Wayne Havaalanı'nda Cessna 172 tipi küçük uçak, taksi yaptığı sırada ters döndü. Kazada uçakta bulunan 2 kişi yara almadan kurtuldu.

GÜÇLÜ HAVA AKIMI İHTİMALİ ARAŞTIRILIYOR

Olay sırasında United Airlines'a ait bir yolcu uçağının pistte beklediği belirtildi. Yetkililer, yolcu uçağından kaynaklanan güçlü hava akımının küçük uçağın ters dönmesine neden olup olmadığını araştırıyor.