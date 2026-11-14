Çin'in yerli üretim elektrikli yolcu uçağı CE-25A, iki pilot ve bir uçuş mühendisiyle ilk pilotlu deneme uçuşunu başarıyla tamamladı. 19 yolcu taşıma kapasitesine sahip uçak, saatte 300 kilometre hızla 400 kilometre menzilde uçabiliyor.

Xinhua'nın haberine göre, iki pilot ve bir uçuş mühendisini taşıyan uçak, Şandong eyaletinin Bincou ilinde deneme uçuşu yaptı.

TÜM PERFORMANS GÖSTERGELERİ BEKLENTİLERİ KARŞILADI

Çin Ticari Uçak Şirketi (COMAC), deneme uçuşunda uçağın normal şekilde çalıştığını ve tüm performans göstergelerinin beklentileri karşıladığını bildirdi.

İLK YERLİ ÜRETİM ELEKTRİKLİ YOLCU UÇAĞI

COMAC'ın, Çinli batarya üreticisi CATL, Şanghay Jiao Tong Üniversitesi ve diğer proje ortaklarıyla geliştirdiği CE-25A, Çin'in ilk yerli üretim elektrikli yolcu uçağı olma özelliğini taşıyor.

400 KİLOMETRE MENZİLDE UÇUŞ YAPABİLME KABİLİYETİ

Şehirler arası uçuşlar için tasarlanan özel yolcu jeti tipi uçak, maksimum 10 ton kalkış ağırlığıyla 19 yolcu taşıma kapasitesine sahip. Saatte 300 kilometre hızla 2400 metre irtifada seyredebilen uçak 400 kilometre menzilde uçuş yapabiliyor.

"TİP LİSANSI"

CE-25A'nın ilk pilotsuz deneme uçuşu 2 Şubat'ta yapılmış, daha sonra 19 insansız otonom uçuş gerçekleştirilmişti.

Çin Sivil Havacılık İdaresi (CAAC), modelin uçuşa elverişliliğini tescil eden "tip lisansını" kabul etmişti.