ABD'nin başkenti Washington'da Beyaz Saray'a yakın bölgede düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 5 kişinin vurulduğu bildirildi.

5 KİŞİ VURULDU Metropolitan Polis Departmanından yapılan açıklamada, Beyaz Saray'a yaklaşık 1,5 kilometre mesafede silahlı saldırı düzenlendi. Açıklamada, Beyaz Saray'a yaklaşık 20 dakika yürüme mesafesindeki Logan Circle semtinde düzenlenen saldırıda 5 kişinin vurulduğu ifade edildi.

SPOR SALONUNA YAKIN NOKTADA SİLAH SESLERİ

Bölgede geniş güvenlik önlemlerinin alındığı belirtilen açıklamada, kimliği henüz belirlenemeyen saldırganı arama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi. Yerel yetkililer de silah seslerinin duyulduğu noktada bir spor salonunun bulunduğunu, olay yerine yakın okulların güvenlik nedeniyle kapatıldığını açıkladı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, silah sesleri duyulurken olay yerinde çok sayıda polisin olduğu ve birçok yolun trafiğe kapatıldığı görüldü

OLAYDA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN SALDIRGAN KENDİNİ ÖLDÜRDÜ Metropolitan Polis Departmanı geçici şefi Jeffrey Carroll, silahlı saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Carroll, şüphelinin polis takibi sonrası tespit edildiğini, önce bir apartman dairesi içinde barikat kurduğunu, daha sonra ise kendini vurmak suretiyle can verdiğini bildirdi. İsminin gizli kalması koşuluyla konuşan bir emniyet yetkilisi ise şüphelinin spor salonunun içinde en az 1 kişiyi vurduktan sonra dışarı çıkıp tekrar ateş ettiğini belirtti. Yetkili, kolluk kuvvetlerinin, şüphelinin bir otopark asansöründe başka bir kişiyi vurduğuna ve ardından binanın 7. katına kendini kilitlediğine inandığını söyledi.

BİR KİŞİYİ BOYNUNDAN VURDU

Öte yandan silahlı saldırının başladığı spor salonunda bulunan James Spellman adlı görgü tanığı, saldırganın boynundan vurduğu bir adamın olay yerinde can verdiğini anlattı.

SALDIRGAN ACİL SERVİS DOKTORU

ABD'nin başkenti Washington DC'de bulunan Beyaz Saray yakınlarında meydana gelen ve saldırgan dahil 2 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

ABD basını, emniyet kaynaklarına dayandırdığı haberinde saldırganın acil servis doktoru 55 yaşındaki Matt Lambert olduğunu bildirdi.