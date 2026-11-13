Beyaz Saray'a 1,6 kilometre mesafedeki Logan Circle yakınlarında düzenlenen silahlı saldırıda en az 2 kişi öldü 4 kişi yaralandı
ABD’nin başkenti Washington DC’de silahlı saldırı paniği yaşandı. Kentin işlek noktalarından Logan Circle yakınlarında düzenlenen saldırıda en az 5 kişi vuruldu. Beyaz Saray’a yaklaşık 1,6 kilometre mesafede meydana gelen olayın ardından polis geniş çaplı operasyon başlattı. ABD'nin başkenti Washington DC'de bulunan Beyaz Saray yakınlarında meydana gelen silahlı saldırının failinin bir acil servis doktoru olduğu bildirildi. Şüphelinin öldürdüğü kişinin yaşadığı binanın yöneticisi olduğu belirlenirken polis, saldırının şüphelinin yaşadığı lüks apartman dairesiyle ilgili sorunlarla bağlantılı olduğunun değerlendirildiğini açıkladı.
ABD'nin başkenti Washington'da Beyaz Saray'a yakın bölgede düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 5 kişinin vurulduğu bildirildi.
5 KİŞİ VURULDU
Metropolitan Polis Departmanından yapılan açıklamada, Beyaz Saray'a yaklaşık 1,5 kilometre mesafede silahlı saldırı düzenlendi. Açıklamada, Beyaz Saray'a yaklaşık 20 dakika yürüme mesafesindeki Logan Circle semtinde düzenlenen saldırıda 5 kişinin vurulduğu ifade edildi.
SPOR SALONUNA YAKIN NOKTADA SİLAH SESLERİ
Bölgede geniş güvenlik önlemlerinin alındığı belirtilen açıklamada, kimliği henüz belirlenemeyen saldırganı arama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi. Yerel yetkililer de silah seslerinin duyulduğu noktada bir spor salonunun bulunduğunu, olay yerine yakın okulların güvenlik nedeniyle kapatıldığını açıkladı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, silah sesleri duyulurken olay yerinde çok sayıda polisin olduğu ve birçok yolun trafiğe kapatıldığı görüldü
OLAYDA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN SALDIRGAN KENDİNİ ÖLDÜRDÜ
Metropolitan Polis Departmanı geçici şefi Jeffrey Carroll, silahlı saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Carroll, şüphelinin polis takibi sonrası tespit edildiğini, önce bir apartman dairesi içinde barikat kurduğunu, daha sonra ise kendini vurmak suretiyle can verdiğini bildirdi. İsminin gizli kalması koşuluyla konuşan bir emniyet yetkilisi ise şüphelinin spor salonunun içinde en az 1 kişiyi vurduktan sonra dışarı çıkıp tekrar ateş ettiğini belirtti. Yetkili, kolluk kuvvetlerinin, şüphelinin bir otopark asansöründe başka bir kişiyi vurduğuna ve ardından binanın 7. katına kendini kilitlediğine inandığını söyledi.
BİR KİŞİYİ BOYNUNDAN VURDU
Öte yandan silahlı saldırının başladığı spor salonunda bulunan James Spellman adlı görgü tanığı, saldırganın boynundan vurduğu bir adamın olay yerinde can verdiğini anlattı.
SALDIRGAN ACİL SERVİS DOKTORU
ABD'nin başkenti Washington DC'de bulunan Beyaz Saray yakınlarında meydana gelen ve saldırgan dahil 2 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.
ABD basını, emniyet kaynaklarına dayandırdığı haberinde saldırganın acil servis doktoru 55 yaşındaki Matt Lambert olduğunu bildirdi.
Lambert'in üyesi olduğu tahmin edilen VIDA Fitness isimli spor salonunda bulunan 1 kişiyi öldürdükten sonra aynı binanın yedinci katında bulunan ve 2016 yılında 1.1 milyon dolara satın aldığı lüks dairesine kaçarak barikat kurduğu aktarıldı.
Saldırganın balkondan etrafa ateş açarak 4 kişiyi yaraladıktan sonra kendi hayatına son verdiği ifade edildi.
"DAİRE KONUSUNDA SÜREGELEN BİR ANLAŞMAZLIK OLDUĞUNU BİLİYORUZ"
Washington Metropolitan Polis Teşkilatı Geçici Emniyet Müdürü Jeffery Carroll ise saldırıda hayatını kaybeden kişinin, 46 yaşındaki bina yöneticisi James Stuart olduğunu söyledi.