ABD'nin başkenti Washington DC'de Beyaz Saray yakınlarında iki ayrı güvenlik ihlali yaşandı. ABD Gizli Servisi, Lafayette Park çevresinde bir kişinin aracıyla kaldırıma çıktığını, başka bir kişinin ise güvenlik barikatını aştığını açıkladı. Olaylar sırasında ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da bulunduğu belirtilirken bina, tedbir amacıyla kısa süreliğine giriş ve çıkışlara kapatıldı. İki şüpheli gözaltına alındı.

Olayların yaşandığı sırada ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da bulunduğu belirtildi.

TRUMP BEYAZ SARAY'DAYKEN GÜVENLİK ALARMI Güvenlik ihlallerinin ardından Beyaz Saray, tedbir amacıyla kısa süreliğine giriş ve çıkışlara kapatıldı. Lafayette Park çevresindeki caddelerde araç ve yaya trafiği durduruldu.

BİR ŞÜPHELİ ARACIYLA KALDIRIMA ÇIKTI, DİĞERİ BARİKATI AŞTI

ABD Gizli Servisi, iki ayrı güvenlik ihlaline ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Yerel saatle 10.00 sıralarında bir araç Lafayette Parkı'nı çevreleyen kaldırıma çarptı. Sürücü, güvenlik güçlerine mukavemet göstermiş ancak kısa sürede gözaltına alınmıştır. Aynı dakikalarda ikinci bir kişi de Lafayette Parkı'nın kuzeybatı köşesindeki güvenlik barikatını aşmıştır. Bu şüpheli de ekiplerce kısa sürede yakalanmıştır."

İKİ OLAY ARASINDA BAĞLANTI VAR MI?

ABD Gizli Servisi, her iki güvenlik ihlaline ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Yetkililer, gözaltına alınan iki şüphelinin eylemleri arasında bağlantı bulunup bulunmadığının araştırıldığını bildirdi.