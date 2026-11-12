Rusya'nın Washington Büyükelçisi Aleksandr Darçiyev, 66 yaşında Moskova'da hayatını kaybetti. İlk açıklamada ölüm nedenine yer verilmezken, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, diplomatın kronik bir rahatsızlık nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu. Darçiyev'in ölümü uluslararası kamuoyunda çeşitli iddiaları beraberinde getirirken Moskova, komplo teorilerine sert tepki göstererek tartışmalara son noktayı koydu.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Darçiyev'in bugün aniden yaşamını yitirdiği belirtildi. Açıklamada, Darçiyev'in seçkin bir diplomat ve deneyimli bir yönetici olduğu vurgulanarak, "Üst düzey bir profesyonel ve ABD konusunda parlak bir uzman olan Darçiyev, Rus dış politikasının en önemli alanlarından birinde görev yaptı." ifadesi kullanıldı.

Darçiyev'in ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilenen açıklamada, vefat eden diplomatın hatırasının daima yaşatılacağı belirtildi.

Açıklamada, Darçiyev'in ölüm sebebiyle ilgili bilgi verilmedi.

ÖLÜM NEDENİ AÇIKLANDI

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Darçiyev'in ölümü ile ilgili olarak akıl almaz komplo teorilerinin ortaya atıldığını belirtti.

Medyadan da çok fazla soru geldiğine dikkati çeken Zaharova, bütün bunlara uygun bir şekilde cevap vermek istediğini kaydetti. Zaharova, "Aleksandr Darçiyev, Moskova'da kronik bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Cenaze töreninin tarihi ve yeriyle ilgili bilgileri ayrıca duyuracağız." ifadelerini kullandı.

Darçiyev, 14 Mayıs 1960'ta doğdu. Moskova Devlet Üniversitesi Tarih Fakültesinden 1983'te mezun olan Darçiyev, 1992'de diplomatik kariyerine başladı.

Rusya'nın ABD Büyükelçiliğinde çeşitli görevlerde bulunan Darçiyev, 2014-2021 yıllarında Rusya'nın Kanada Büyükelçisi olarak görev yaptı. Rusya Dışişleri Bakanlığında Kuzey Amerika Dairesi Başkanlığı görevini yürüten Darçiyev, 6 Mart 2025'te Rusya'nın Washington Büyükelçisi olarak atandı.