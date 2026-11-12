Katil İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'ne hava saldırısı düzenledi. Hastanenin El-Yasin binasının ikinci katını hedef alan saldırıda, ilk belirlemelere göre aralarında sağlık çalışanları ve hastaların da bulunduğu en az 6 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Nasır Hastanesi'ni hedef aldığı bildirildi. Saldırının ardından bölgede arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı.

HASTANENİN İKİNCİ KATI HEDEF ALINDI

Sivil Savunma Müdürlüğü'nün açıklamasına göre saldırıda hastanenin El-Yasin binasının ikinci katı vuruldu. Saldırının aniden gerçekleştirildiği, İsrail güçlerinin öncesinde herhangi bir uyarı ya da tahliye bildirimi yapmadığı ifade edildi.

Hayatını kaybedenler arasında hastanede görevli bir doktorun da bulunduğu bildirildi.