Katil İsrail'den Gazze'deki Nasır Hastanesi'ne saldırı: En az 6 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı
Katil İsrail ordusunun Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'nin El-Yasin binasını hedef aldığı hava saldırısında aralarında sağlık çalışanları ve hastaların da bulunduğu en az 6 kişi yaşamını yitirdi. Saldırıda 20 kişi yaralanırken hastanenin yoğun bakım ve cerrahi servislerinde hasar meydana geldi.
Katil İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'ne hava saldırısı düzenledi. Hastanenin El-Yasin binasının ikinci katını hedef alan saldırıda, ilk belirlemelere göre aralarında sağlık çalışanları ve hastaların da bulunduğu en az 6 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.
Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Nasır Hastanesi'ni hedef aldığı bildirildi. Saldırının ardından bölgede arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı.
HASTANENİN İKİNCİ KATI HEDEF ALINDI
Sivil Savunma Müdürlüğü'nün açıklamasına göre saldırıda hastanenin El-Yasin binasının ikinci katı vuruldu. Saldırının aniden gerçekleştirildiği, İsrail güçlerinin öncesinde herhangi bir uyarı ya da tahliye bildirimi yapmadığı ifade edildi.
Hayatını kaybedenler arasında hastanede görevli bir doktorun da bulunduğu bildirildi.
YOĞUN BAKIM VE CERRAHİ SERVİSLERDE HASAR
Nasır Hastanesi yönetimi, saldırının yoğun bakım ve cerrahi servislerinde büyük hasara yol açtığını açıkladı.
Bölgede arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtilirken, İsrail ordusundan saldırının amacına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.