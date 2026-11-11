Hakim, Markle'ın mevcut barınma koşullarının "sürdürülemez" olduğu değerlendirmesinde bulunarak tutuklanmasına ve cezaevine gönderilmesine hükmetti.

Polis, söz konusu mektubun alınmasına rağmen o dönemde başka ülkelerin emniyet teşkilatlarının bilgilendirilmediğini açıkladı.

Londra Metropolitan Polisi, 24 Ekim'de yaptığı açıklamada, Thomas Markle hakkında 2019 yılında İngiltere dışında çocuklara yönelik cinsel istismar iddialarını içeren bir mektup aldıklarını duyurdu.

Böylece çocuklara yönelik cinsel istismar materyalleri bulundurma suçlamalarıyla yargı süreci devam eden Markle, elektronik kelepçesini çıkarmasının ardından yeniden cezaevine gönderildi.

İngiltere Prensi Harry ve eşi Meghan Markle, 25 Eylül 2021'de New York'taki Central Park'ta düzenlenen Global Citizen Live etkinliğinde konuşurken görülüyor. (Foto: AFP)

MEGHAN MARKLE İLE BABASININ ARASI AÇIK

Öte yandan Thomas Markle ile kızı Meghan Markle arasındaki ilişkinin uzun süredir kopuk olduğu biliniyor.

Son 5 yılda ABD ile Filipinler arasında yaşayan Thomas Markle'ın kızıyla yakın bir ilişkisi bulunmuyor.

Prens Harry ile ABD'li oyuncu Meghan Markle, 2018 yılında evlenmişti. Çift, 2020 yılında Kraliyet görevlerinden ayrılarak ABD'ye yerleşme kararı almıştı.

Harry ve Meghan, Kraliyet Ailesi'ni Meghan'a yönelik ırkçılık yapmakla ve kendilerini dışlamakla suçlayan açıklamalarda bulunmuştu. Bu açıklamaların ardından çiftin Kral 3. Charles ve Galler Prensi William ile ilişkileri ciddi şekilde bozulmuştu.