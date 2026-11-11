Meghan Markle'ın babası Thomas Markle, elektronik kelepçesini çıkarınca ev hapsi koşullarını ihlal ettiği gerekçesiyle tutuklandı
İngiltere Kraliyet Ailesi'nin gündemden düşmeyen isimlerinden Sussex Düşesi Meghan Markle'ın babası Thomas Markle, çocuklara yönelik cinsel istismar materyalleri bulundurma suçlamalarıyla ev hapsindeyken elektronik kelepçesini çıkardı. ABD'nin Florida eyaletinde yeniden hakim karşısına çıkarılan 82 yaşındaki Markle'ın, ev hapsi koşullarını ihlal etmesi ve mevcut barınma koşullarının sürdürülemez bulunması üzerine tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi.
İngiltere Kralı 3. Charles'ın küçük oğlu Prens Harry'nin eşi Meghan Markle'ın babası Thomas Markle hakkında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Çocuklara yönelik cinsel istismar materyalleri bulundurma suçlamaları nedeniyle ev hapsinde tutulan 82 yaşındaki Markle, elektronik kelepçesini çıkarmasının ardından tutuklandı.
ABD'nin Florida eyaletinde yeniden hakim karşısına çıkarılan Markle hakkında, ev hapsi koşullarını ihlal etmesi nedeniyle tutuklama kararı verildi.
ELEKTRONİK KELEPÇESİNİ ÇIKARDI, CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ!
Mahkeme, ev hapsinde bulunması gereken Thomas Markle'ın elektronik kelepçesini çıkardığını tespit etti.
Hakim, Markle'ın mevcut barınma koşullarının "sürdürülemez" olduğu değerlendirmesinde bulunarak tutuklanmasına ve cezaevine gönderilmesine hükmetti.
Böylece çocuklara yönelik cinsel istismar materyalleri bulundurma suçlamalarıyla yargı süreci devam eden Markle, elektronik kelepçesini çıkarmasının ardından yeniden cezaevine gönderildi.
İNGİLİZ POLİSİNDEN 2019 İTİRAFI
Soruşturmaya ilişkin İngiltere'den de dikkat çeken açıklamalar geldi.
Londra Metropolitan Polisi, 24 Ekim'de yaptığı açıklamada, Thomas Markle hakkında 2019 yılında İngiltere dışında çocuklara yönelik cinsel istismar iddialarını içeren bir mektup aldıklarını duyurdu.
Polis, söz konusu mektubun alınmasına rağmen o dönemde başka ülkelerin emniyet teşkilatlarının bilgilendirilmediğini açıkladı.
İHBAR SONRASI SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Thomas Markle hakkındaki soruşturmanın, Meghan Markle'ın üvey kardeşinin ihbarı üzerine başlatıldığı belirtildi.
İhbarda, Thomas Markle'ın Filipinler'deki evinde çocuklara yönelik cinsel istismar materyalleri bulunduğu öne sürüldü.
Söz konusu ihbarın ardından yetkililer soruşturma başlattı. Thomas Markle ise hakkındaki suçlamaları reddetti.
7 Kasım'da çocuklara yönelik cinsel istismar materyalleri bulundurma suçlamaları nedeniyle ev hapsine alındığı açıklanan Markle, elektronik kelepçeyle takip edilmeye başlanmıştı.
MEGHAN MARKLE İLE BABASININ ARASI AÇIK
Öte yandan Thomas Markle ile kızı Meghan Markle arasındaki ilişkinin uzun süredir kopuk olduğu biliniyor.
Son 5 yılda ABD ile Filipinler arasında yaşayan Thomas Markle'ın kızıyla yakın bir ilişkisi bulunmuyor.
Prens Harry ile ABD'li oyuncu Meghan Markle, 2018 yılında evlenmişti. Çift, 2020 yılında Kraliyet görevlerinden ayrılarak ABD'ye yerleşme kararı almıştı.
Harry ve Meghan, Kraliyet Ailesi'ni Meghan'a yönelik ırkçılık yapmakla ve kendilerini dışlamakla suçlayan açıklamalarda bulunmuştu. Bu açıklamaların ardından çiftin Kral 3. Charles ve Galler Prensi William ile ilişkileri ciddi şekilde bozulmuştu.