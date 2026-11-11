Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), Gazze'de şiddetli yağış, sel ve rüzgar nedeniyle yerinden edilmiş ailelerin çadırlarının kullanılamaz hale geldiğini açıkladı. Ailelerin dondurucu soğukta barınaksız kaldığına dikkat çeken IFRC, mevcut kaynakların yetersiz olduğunu belirterek Gazze'ye acil insani yardım girişine izin verilmesi çağrısında bulundu.

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), Gazze'de yerinden edilmiş ailelerin şiddetli soğuklarla karşı karşıya bulunduğunu belirterek, Filistinlilerin tek barınakları olan çadırların şiddetli yağmur, sel ve rüzgarlar nedeniyle yok olduğunu ifade etti. IFRC, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, İsrail'in saldırıları ve ablukası altında bulunan Gazze'de zorlu kış şartlarına ilişkin paylaşım yaptı.

Gazze'deki aileler için çadırın, çoğu zaman sahip oldukları tek barınak olduğuna işaret edilen paylaşımda, "Şiddetli yağmur, sel ve güçlü rüzgarlar şimdi bunu bile yok ediyor. Yerinden edilmiş aileler, çok az korumayla, şiddetli soğukla karşı karşıya kalıyor, barınaklarını ve geriye kalan birkaç eşyasını kaybediyorlar." ifadesi kullanıldı.