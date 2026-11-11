Fransa, işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı İsrail yerleşimlerini destekleyen Şomron Bölge Konseyi Başkanı Yossi Dagan'ın ülkeye girişine izin vermedi. Fransız yetkililerin Dagan'ı sorguladıktan sonra sınır dışı ettiği bildirildi. Dagan ise yerleşim faaliyetlerini savunan açıklamalarda bulundu.

Fransa, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin toprakları üzerinde kurulan yasa dışı İsrail yerleşimleriyle bağlantılı Şomron Bölge Konseyi Başkanı Yossi Dagan'ın ülkeye girişini engelledi.

FRANSA'DAN İSRAİLLİ YERLEŞİMCİ LİDERE GİRİŞ YASAĞI

The Jerusalem Post gazetesinin iki kaynağa dayandırdığı habere göre Fransız yetkililer, geçen hafta ülkeye seyahat eden Yossi Dagan'ın girişine izin vermedi.

Fransa'ya giriş işlemleri sırasında sorguya alınan Dagan'ın, işgal altındaki Batı Şeria'da çok sayıda yasa dışı İsrail yerleşimini bünyesinde barındıran Şomron Bölge Konseyi'nin başkanı olması nedeniyle ülkeye alınmadığı belirtildi.

35 YASA DIŞI YERLEŞİM VE GAZZE PLANI GÜNDEME GELDİ

Haberde, Dagan'ın Batı Şeria'da 35 yasa dışı İsrail yerleşimi kurulmasındaki rolünün ve Gazze'de Gush Katif yerleşiminin yeniden kurulmasını savunmasının da giriş yasağının gerekçeleri arasında bulunduğu aktarıldı.

Fransız yetkililerin Dagan'a ülkeye girişinin yasaklandığını gösteren belgeleri sunduğu ve ardından sınır dışı işlemini gerçekleştirdiği bildirildi.

DAGAN'DAN TEPKİ ÇEKEN AÇIKLAMA

Yossi Dagan, yaşananlara ilişkin kendisine yöneltilen soruya verdiği yanıtta, "Siyonist olmaktan" ve işgal altındaki Batı Şeria'da "yerleşim kurmaktan" gurur duyduğunu ifade etti.

Dagan'ın açıklaması, Fransa'nın giriş yasağı kararının ardından geldi.

FRANSA DAHA ÖNCE BEN-GVİR'İN GİRİŞİNİ DE YASAKLAMIŞTI

Fransa, daha önce İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in ülkeye girişini yasakladığını duyurmuştu.

Yossi Dagan'a yönelik karar da Fransa'nın İsrailli yetkililere uyguladığı giriş kısıtlamalarına ilişkin yeni bir gelişme olarak gündeme geldi.