İstanbul'u etkisi altına alan rekor yağışlar barajlara can suyu oldu! 14 Ekim'de yüzde 38,06 seviyesinde bulunan barajların ortalama doluluk oranı, 23 günde 23,44 puan artarak yüzde 61,5'e yükseldi. Son 10 yılın aynı dönemine göre en yüksek seviyeye ulaşan barajlarda, metrekareye düşen yağış miktarı da rekor seviyelere ulaştı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 13 Ekim'de akşam saatlerinde başlayan, 14 Ekim'de etkisini artırıp sonraki günlerde devam eden yağışlar barajlarda su seviyesini artırdı.

Yağışların etkisini artırdığı 14 Ekim'de yüzde 38,06 olan barajların ortalama doluluk oranı 23 günde 23,44 puan artarak bugün itibarıyla yüzde 61,5 olarak kaydedildi.

Barajların doluluk oranları Istrancalar'da yüzde 98,04, Terkos'ta yüzde 50,45, Sazlıdere'de yüzde 40,75, Alibey'de yüzde 79,68, Büyükçekmece'de yüzde 39,81, Ömerli'de yüzde 83,11, Darlık'ta yüzde 95,19, Elmalı'da yüzde 80,84, Pabuçdere'de yüzde 7,74 ve Kazandere'de yüzde 11,55 olarak ölçüldü.

Melen'den 463,54 milyon, Yeşilçay'dan da 123,55 milyon metreküp olmak üzere bu yıl toplam 587,09 milyon metreküp su alındı.

İçme suyu arıtma tesislerinden bu yıl kente verilen su miktarı ise 976 milyon 89 bin metreküp olarak hesaplandı.

Barajlara bu yıl düşen yağış miktarı metrekare başına 985,54 kilogram olarak aynı tarihteki son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Kente su sağlayan baraj ve göletler 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahipken su miktarı bugün itibarıyla 533,75 milyon metreküp olarak kaydedildi.

İstanbul'da günlük su tüketimi, dün itibarıyla 3 milyon 14 bin metreküp olarak ölçüldü.

İSKİ istatistiklerine göre, 6 Kasım tarihli baraj doluluk oranları 2016'da yüzde 37,31, 2017'de yüzde 56,21, 2018'de yüzde 49, 2019'da yüzde 41,12, 2020'de yüzde 29,27, 2021'de yüzde 44,53, 2022'de yüzde 39,19, 2023'te yüzde 17,01, 2024'te yüzde 30,46, 2025'te yüzde 22,19 iken bugünkü oran yüzde 61,5 olarak kayıtlara geçti.

115 yıllık ölçümde 1 Ocak-5 Kasım arasında en çok yağış 2010'da görüldü

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Meteoroloji Laboratuvarı'nda görevli meteoroloji mühendisi Adil Tek, yaptığı açıklamada, barajlardaki yükselişin sebebinin 14 Ekim'de başlayan yağışlar olduğunu söyledi.

Bu yılın sonuna kadar da yağışların ortalamanın üzerinde seyredeceğini ve barajlardaki doluluğun daha da artmasını beklediğini dile getiren Tek, "Bölgemizdeki yağışların oluşma sebebi Orta Akdeniz'de, Marmara'da ve Karadeniz'de su sıcaklıklarının yükselmesiyle kuzeyden gelen kutupsal ve serin havanın akışını besleyen yüksek basınç alanlarının pozisyonlarıdır. Sibirya, İskandinav ve Azor yüksek basınçlarının pozisyonları, Avrupa üzerindeki yerleşmiş durumları Doğu Akdeniz, İtalya, Yunanistan ve bizde yağışların miktarını artırdı." ifadelerini kullandı.

Bu bölgelerde artan yağışların Avrupa'da azaldığını belirten Tek, Türkiye'de yaz aylarında sıcaklıkların genelde mevsim normallerinde seyrettiğini, Avrupa'nın ise sıcaktan kavrulduğunu hatta Tuna Nehri'nin debisinde kuraklıklardan dolayı büyük düşüşler yaşandığını kaydetti.

Adil Tek, Kandilli Rasathanesi olarak ölçtükleri Türkiye'nin 115 yıllık 1 Ocak ile 5 Kasım arasındaki yağış miktarlarını şöyle aktardı:

"2010'un Türkiye'de 1 Ocak ile 5 Kasım tarihleri arasında metrekareye 1059,1 kilogram yağış düşerek en çok yağış alan yıl olduğu görüldü. 2026 yılında, 1 Ocak ile 5 Kasım tarihleri arasında 1029,5 kilogram yağış düştü. Dolayısıyla 2026, Kandilli'nin 115 yıllık ölçüm periyodunda en çok yağış alan ikinci yılı oldu. Diğer en çok yağış alan yıllar ise şöyle sıralandı. 1997 yılında metrekareye 911,7 kilogram, 1981 yılında metrekareye 899,7 kilogram, 1951 yılında metrekareye 858,1 kilogram yağış düştüğü görüldü."