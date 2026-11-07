Beyaz Saray yakınında Trump'a suikast alarmı!
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ABD Başkanı Donald Trump'ı öldürmekle tehdit ettiği öne sürülen bir şüpheli, Beyaz Saray yakınlarında Gizli Servis ekiplerince gözaltına alındı. Yasa dışı yollarla ülkeye girdiği belirtilen Venezuelalı şüphelinin aracından AR-15 tipi tüfek, 2 tabanca ve çok sayıda mühimmat çıktı. Zanlının, "Kafamın içindeki sesler bana Trump'ı öldürmemi söyledi" sözleri ise ABD'de güvenlik alarmını yükseltti.
Fox News'ün ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Gizli Servis görevlileri başkentteki Constitution Caddesi'nde park halindeki araçta bir şüpheli saptadı.
Görevlilerin şüphelinin yanına yaklaşarak sorguya çekmesinin ardından zanlının "yasa dışı yollarla ülkeye girmiş bir Venezuelalı göçmen" olduğu tespit edildi.
Şüpheli, görevlilere "kafasının içindeki seslerin kendisine başkente gidip Trump'ı öldürmesini söylediğini" ileri sürdü. Gizli Servis görevlileri, Trump'ı "öldürmekle tehdit ettiği" gerekçesiyle şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelinin içinde bulunduğu ve çalıntı olduğu bildirilen araçta arama yapıldı. Aramada AR-15 tipi bir tüfek ve 2 tabanca ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.