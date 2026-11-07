Beyaz Saray yakınında Trump'a suikast alarmı!

ABD Başkanı Donald Trump'ı öldürmekle tehdit ettiği öne sürülen bir şüpheli, Beyaz Saray yakınlarında Gizli Servis ekiplerince gözaltına alındı. Yasa dışı yollarla ülkeye girdiği belirtilen Venezuelalı şüphelinin aracından AR-15 tipi tüfek, 2 tabanca ve çok sayıda mühimmat çıktı. Zanlının, "Kafamın içindeki sesler bana Trump'ı öldürmemi söyledi" sözleri ise ABD'de güvenlik alarmını yükseltti.