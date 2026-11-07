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Hürmüz'de tansiyon yükseldi! İran'da peş peşe patlamalar

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Hürmüz'de tansiyon yükseldi! İran'da peş peşe patlamalar

Hürmüz Boğazı yakınındaki Keşm Adası ve Bender Hamir çevresinde çok sayıda patlama sesi duyuldu. Bölgede savaş uçakları hareketlenirken adaya füze isabet ettiği iddia edildi. İran ordusunun gemilere uyarı atışı yapmış olabileceği öne sürüldü.

İran basınında yer alan habere göre, Keşm Adası ile Bender Hamir kenti yakınlarında patlama sesleri duyuldu.

Haberde, patlama seslerinin kaynağına ilişkin bilgi verilmezken İran Silahlı Kuvvetleri'nin Hürmüz Boğazı'ndaki alternatif güney rotasından geçmeye çalışan gemilere karşı uyarı atışı yapmış olabileceği üzerinde duruluyor.

Haberde ayrıca, Keşm Adası sakinlerinin bir savaş uçağı sesi duyduğu ve adaya füze benzeri iki cismin isabet ettiği belirtildi.

Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

#İran
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