Hürmüz'de tansiyon yükseldi! İran'da peş peşe patlamalar

Hürmüz Boğazı yakınındaki Keşm Adası ve Bender Hamir çevresinde çok sayıda patlama sesi duyuldu. Bölgede savaş uçakları hareketlenirken adaya füze isabet ettiği iddia edildi. İran ordusunun gemilere uyarı atışı yapmış olabileceği öne sürüldü.