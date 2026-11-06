Ukrayna krizinde kritik görüşme! Putin, Abu Dabi'deki üçlü müzakereleri masaya yatırdı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Güvenlik Konseyi üyeleriyle yaptığı toplantıda Ukrayna konusunda ABD ve Ukrayna ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de 10-11 Kasım'da yapılması planlanan üçlü müzakereleri ele aldı. Putin, görüşmeler için BAE yönetimine teşekkür etti.