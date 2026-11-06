Almanya'da otoyolda korkunç facia! Uçak düştü: 2 ölü

Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinde küçük uçak A2 otoyoluna düştü. Magdeburg yakınlarında meydana gelen kazada alev alan uçaktaki 2 kişi hayatını kaybetti.

Alman Haber Ajansının (DPA) polise dayandırdığı habere göre küçük uçak, henüz belirlenemeyen nedenle Magdeburg'un kuzeyindeki A2 otoyoluna düştü.

Olay yerine sevk edilen kurtarma ekipleri, uçaktaki iki kişinin cansız bedenlerini çıkardı.

Düştükten sonra alev alan uçağın büyük bölümü parçalandı, kuyruk kısmı otoyolda, yanmış parçalar ise yol kenarında bulundu.

Olayda otoyolda seyreden herhangi bir araç zarar görmedi. Otoyolun Hannover istikameti geçici olarak trafiğe kapatıldı.