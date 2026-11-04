Riyad'da kırmızı alarm! Erken uyarı sistemi devreye girdi

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da sirenler çaldı, erken uyarı sistemi devreye girdi. Sivil Savunma Müdürlüğü vatandaşlara siper alma çağrısı yaparken kısa süre sonra tehlikenin geçtiği duyuruldu.

Sivil Savunma Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Riyad'da erken uyarı sisteminin devreye alındığını bildirdi.

Tehlike ortadan kalkana kadar vatandaşlara özellikle pencerelerden uzak durmaları, güvenli bir odaya geçmeleri ve bulundukları binadan çıkmamaları çağrısı yapıldı. Açıklamada, dışarıda bulunanların ise korunaklı bir bariyerin arkasına sığınmaları gerektiği belirtildi.

Sivil Savunma Müdürlüğü, kısa süre sonra yaptığı ikinci açıklamada tehlikenin geçtiğini duyurdu.

Yemen'deki İran destekli Husiler, bir süredir Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad başta olmak üzere ülkenin birçok bölgesine balistik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenliyor.