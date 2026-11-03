Collins sözlüğü, 2026 yılının kelimesini "Mogging" olarak belirledi. İlk olarak vücut geliştiriciler arasında kullanılan ifade, bugün birini veya bir şeyi gölgede bırakmak, karşılaştırmada daha üstün görünmek anlamında günlük dile yerleşti.

İngilizcede yılın kelimesi belli oldu.

Glasgow merkezli sözlük yayıncısı Collins, 2026 yılının kelimesi olarak birini ya da bir şeyi gölgede bırakmak anlamında kullanılan "Mogging" ifadesini seçti. İlk kez vücut geliştiriciler arasında kullanılan kelime, zamanla günlük hayatın da parçası haline geldi.

VÜCUT GELİŞTİRİCİLER ARASINDA BAŞLADI, GÜNLÜK DİLE YERLEŞTİ

Collins'in açıklamasında görüşlerine yer verilen editör Rachel Quin, 2026 yılının kelimesi olarak belirlenen "Mogging"in, "sürünün lider erkek üyesi" anlamına gelen "Amog" kelimesinden türetildiğini belirtti.

İlk olarak 2016 yılında vücut geliştiriciler arasında kullanılmaya başlanan "Mogging"in 2026 yılında günlük hayata girdiğini kaydeden Quin, kelimenin kullanım alanını şu ifadelerle anlattı:

"Gençler, elit sporcuları gölgede bırakıyor. Yeni oyun eski klasik oyunların önüne geçiyor. Arkadaşınızın yaptığı ekşi mayalı ekmek sizin bütün hafta mayalanması için beklediğiniz ekmeği geride bırakıyor. Kısacası birisi ya da bir şey karşılaştırıldığında sizi biraz yetersiz veya başarısız göstermişse 'Mogged' olmuşsunuz demektir."

YILIN KELİMESİ ADAYLARI ARASINDA HANGİ İFADELER VARDI?

Collins'in 2026 yılı için belirlediği kelime adayları arasında farklı alanlardan ifadeler de yer aldı.

Arkadaşlarla oynanan düşük bütçeli oyunları tanımlayan "Friendslop", meyvemsi ve acı tada sahip olmayı ifade eden "Fricy" ve küt, kısa saç modelini anlatan "Bixie" adaylar arasında bulundu.

Ayrıca yapay zekanın insanlığı sona erdirme olasılığını ifade etmek için kullanılan "P(doom)" da yılın kelimesi adayları arasında yer aldı.