Netanyahu için çember daralıyor! İktidarda kalma planı ortaya çıktı: “Başarısızlığının göstergesi”
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun iktidarda kalmak amacıyla İran'la yeniden çatışmaya girebileceği öne sürüldü. Demokratlar Partisi lideri Yair Golan'a göre Netanyahu, böyle bir savaşı yönetmek için gerekli halk desteğine ve ahlaki meşruiyete sahip değil.
İsrail'de muhalif Demokratlar Partisi lideri Yair Golan, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iktidarda kalmak için İran'a yönelik olası yeni bir saldırıyı kullanabileceği uyarısında bulundu.
Golan, ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda İran ile yeni bir çatışma yaşanması ihtimalinin giderek arttığını belirterek Netanyahu'ya tepki gösterdi.
"NETANYAHU'NUN NE DENLİ BAŞARISIZ OLDUĞUNU ORTAYA KOYUYOR"
Golan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"İran'la yeni bir çatışma yaşanması ihtimali giderek artıyor. İran'la art arda çatışmalar yaşadığımız bir döneme geldik. Bu durum, Netanyahu'nun ne denli başarısız olduğunu ortaya koyuyor."
Netanyahu'nun böyle bir savaşı yönetmek için gereken halk desteğine sahip olmadığını savunan Golan, İsrail Başbakanının bu konuda temel kapasite ve ahlaki meşruiyetten de yoksun olduğunu ileri sürdü.
Golan, Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot, İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Lieberman, Birlikte Partisi lideri Naftali Bennett ve kendisinin güvenlik kurumlarını yakından tanıdığını belirtti.
Söz konusu kurumlar hakkında deneyim, kapasite ve derinlemesine bilgi sahibi olduklarını ifade eden Golan, İsrail'in güvenliği için birlikte çalışmaya kararlı olduklarını vurguladı.
NETANYAHU'YA KARŞI ALTERNATİF HÜKÜMET ÇAĞRISI
Netanyahu, Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in hükümetteki kilit görevlerini sürdürmesinin İsrail açısından tehlike oluşturduğunu savunan Golan, bu durumun sona ermesi gerektiğini belirtti.
Golan, Netanyahu'nun siyasi varlığını koruma mücadelesinde İsrail'in güvenliğinin bir araç olarak kullanılmasına izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.
İsrail'in ve vatandaşlarının güvenliğinin tehlikede olduğunu savunan muhalif lider, mümkün olan en kısa sürede alternatif bir hükümet kurulmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.
HAARETZ'DEN NETANYAHU'NUN İRAN POLİTİKASINA İLİŞKİN İDDİA
Öte yandan İsrail merkezli Haaretz gazetesinde yayımlanan haberde de Netanyahu'nun İran'la olası bir savaşı kendi siyasi çıkarlarına hizmet etmek amacıyla kullanmaktan çekinmeyeceği öne sürüldü.