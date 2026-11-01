Netanyahu için çember daralıyor! İktidarda kalma planı ortaya çıktı: “Başarısızlığının göstergesi”

Golan, ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda İran ile yeni bir çatışma yaşanması ihtimalinin giderek arttığını belirterek Netanyahu'ya tepki gösterdi.

İsrail'de muhalif Demokratlar Partisi lideri Yair Golan, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iktidarda kalmak için İran'a yönelik olası yeni bir saldırıyı kullanabileceği uyarısında bulundu.

İsrail'de muhalif lider Yair Golan, Netanyahu'nun iktidarda kalmak için İran'la yeni bir çatışmayı kullanabileceğini öne sürdü. (Foto: AA)

"NETANYAHU'NUN NE DENLİ BAŞARISIZ OLDUĞUNU ORTAYA KOYUYOR"

Golan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İran'la yeni bir çatışma yaşanması ihtimali giderek artıyor. İran'la art arda çatışmalar yaşadığımız bir döneme geldik. Bu durum, Netanyahu'nun ne denli başarısız olduğunu ortaya koyuyor."

Netanyahu'nun böyle bir savaşı yönetmek için gereken halk desteğine sahip olmadığını savunan Golan, İsrail Başbakanının bu konuda temel kapasite ve ahlaki meşruiyetten de yoksun olduğunu ileri sürdü.

Golan, Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot, İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Lieberman, Birlikte Partisi lideri Naftali Bennett ve kendisinin güvenlik kurumlarını yakından tanıdığını belirtti.

Söz konusu kurumlar hakkında deneyim, kapasite ve derinlemesine bilgi sahibi olduklarını ifade eden Golan, İsrail'in güvenliği için birlikte çalışmaya kararlı olduklarını vurguladı.