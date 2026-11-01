ABD'nin Alabama eyaletinde futbol maçı sonrası stadyum yakınındaki bir caddede yaşanan silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, 8 kişi ise yaralandı.

Eyaletteki Birmingham Şehri Polis Departmanı Şefi Michael Pickett, gazetecilere yaptığı açıklamada, geleneksel "Magic City Classic" futbol maçı sonrası Legion Field Stadyumu yakınında silahlı saldırı düzenlendiğini belirtti. Saldırının stadyuma yakın Graymont Caddesi'nde seyyar satıcıların bulunduğu bölgede gerçekleştiğini kaydeden Pickett, maç sonrası seyircilerin büyük çoğunluğunun stadyum alanından ayrıldığına dikkati çekti.

Pickett, saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiğini, 8 kişinin ise yaralandığını belirterek "daha fazla insanın yaralanmamış olmasından memnuniyet duyduğunu" ifade etti. Polis sözcüsü De'Rell Freeman, saldırı sonrası olay yerinde "birden fazla silaha el konulduğunu" bildirdi. Freeman, bölgede yaşanan saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını ve bir kişinin gözaltına alındığını belirtti.