Nijerya'da çılgın rekor: 2,9 metrelik bisikletle tarihe geçti
Nijerya’da yaşayan Bello Muhammad, kendi tasarlayıp ürettiği 2,9 metre yüksekliğindeki bisikleti hiçbir yardım almadan sürerek Guinness Dünya Rekorları Kitabı’na adını yazdırdı. Bisiklete binip inerken de destek almayan Muhammad için Birnin Kebbi’de tören düzenlendi.
Nijerya'nın Kebbi eyaletinde yaşayan Bello Muhammad, kendi tasarladığı 2,9 metre yüksekliğindeki bisikletle sıra dışı bir başarıya imza attı. Bisikletini yardımsız süren Muhammad, Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na girdi.
KENDİ TASARLADI, KENDİ ÜRETTİ
Ulusal basındaki haberlere göre, Muhammad'in rekoru dolayısıyla Kebbi eyaletinin başkenti Birnin Kebbi'de tören düzenlendi.
Törende konuşan Kebbi Eyaleti "Equity Bisikletçiler Birliği" Başkanı Abubakar Kalgo, 2,9 metre yüksekliğindeki bisikletin Muhammad tarafından tasarlanıp üretildiğini belirtti.
BİNERKEN DE İNERKEN DE YARDIM ALMADI
Kalgo, genç bisikletçinin yalnızca sürüş sırasında değil, bisiklete binme ve bisikletten inme aşamalarında da herhangi bir yardım almadığını söyledi.
Törende, gençlerin yeteneklerini geliştirebilmeleri için desteklenmelerinin ve fırsatlara erişimlerinin önemine dikkat çekildi.