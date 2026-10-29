Nijerya'da çılgın rekor: 2,9 metrelik bisikletle tarihe geçti

Nijerya’da yaşayan Bello Muhammad, kendi tasarlayıp ürettiği 2,9 metre yüksekliğindeki bisikleti hiçbir yardım almadan sürerek Guinness Dünya Rekorları Kitabı’na adını yazdırdı. Bisiklete binip inerken de destek almayan Muhammad için Birnin Kebbi’de tören düzenlendi.