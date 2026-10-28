Bir yapay zekâ girişimi, Anthropic'in sistemlerini 12 saatten kısa bir sürede hackleyerek kurum içi mesajları ve verileri ifşa ettiğini iddia etti.

ABD Hükümet Verimliliği Bakanlığının eski çalışanları tarafından bu yıl kurulan ABD merkezli Cathedral, dışarıdan kişileri güvenlik açıklarını aramaya teşvik eden bir hata ödül programının parçası olarak yapay zekâ şirketinin iç ağına sızdı. İlk olarak The Washington Post tarafından bildirilen ihlal, Slack mesajlarını, toplantı dökümlerini, personel maaşlarını ve iş tekliflerini ortaya çıkardı. Anthropic, Cathedral'ın satış, insan kaynakları ve bilişim teknolojileri sistemlerinden oluşan sınırlı bir kümeye ulaştığını ancak kullanıcıların Claude ile yaptıkları görüşmelere erişemediğini doğruladı. Yapay zekâ modelinin kaynak kodu da tehlikeye girmedi.

Anthropic, yayın kuruluşuyla paylaştığı açıklamada, izleme sistemlerinin Cathedral'ın bazı faaliyetlerini kendilerine bildirmeden önce işaretlediğini belirterek erişimlerini aynı gün kapattıklarını söyledi. İsminin açıklanmaması koşuluyla konuşan ABD Başkanı Donald Trump yönetiminden üst düzey bir yetkili, yeni şirket kuran bir grup gencin bunu yapabilmesi hâlinde potansiyel olarak Çinlilerin de çok geride olmadığını ifade etti.

SİBER GÜVENLİK UZMANLARINDAN TEDARİK ZİNCİRİ UYARISI

Güvenlik araştırmacıları, olayın karmaşık bir yapay zekâ saldırısı olmadığını, Anthropic tarafından kullanılan üçüncü taraf yazılımlarla ilgili temel bir siber hijyen eksikliği olduğunu kaydetti. Siber güvenlik şirketi ExtraHop'ta üst düzey yönetici olan Heath Mullins, Cathedral tarafından yapılan bu araştırmanın en yenilikçi şirketlerden birinin bile tedarik zinciri saldırısına karşı nasıl hâlâ duyarlı olabileceğini gösterdiğini anlattı.

Mullins, birçok kuruluşun iş akışlarını yapay zekâ sağlayıcıları üzerine inşa etmesi nedeniyle bu sağlayıcıların birincil hedef hâline geldiğini vurguladı. Bir avuç platformun işletmelerin çoğunun çalışma şeklinin merkezinde yer aldığı durumlarda tek bir ihlalin, alt kademedeki herkes için bir tedarik zinciri sorunu hâline geldiğini söyledi.

ŞİRKET HALKA ARZA HAZIRLANIYOR

İfşa, Anthropic'in kanseri tedavi edebilen ve küresel ekonomiyi yeniden şekillendirebilen yapay zekâ sistemleri kurma hedefini ortaya koyan ilk halka arz başvurusundan sadece saatler sonra geldi. Anthropic, başvuruda yapay zekâsının insanlık tarihindeki en önemli teknolojilerden biri olduğunu, kanser, Alzheimer hastalığı, kalp hastalığı, nadir genetik hastalıklar ve büyük bulaşıcı hastalıklar da dâhil olmak üzere binlerce yıldır insanlığın başına bela olan hastalıkları potansiyel olarak tedavi edebileceğini belirtti.

Başvuruda ayrıca, Anthropic'in yapay zekâ modellerinin ne kadar güçlü oldukları nedeniyle insanlık için feci veya varoluşsal riskler oluşturabileceği kaydedildi. Halka arzın, Elon Musk'ın SpaceX şirketinin 1,8 trilyon dolarlık değerlemesini aşarak tarihteki en büyük listeleme olması bekleniyor.