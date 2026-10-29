Avrupa Birliği (AB), çocukları dijital dünyadaki risklerden korumak amacıyla tüm çevrim içi hizmetleri kapsayan ortak bir düzenleme hazırlıyor. “AB Çocuk Yasası” ile üye ülkelerdeki farklı kuralların yerine Avrupa genelinde geçerli, uyumlaştırılmış bir sistem oluşturulması hedefleniyor. AB Komisyonu, ortak düzenleme çalışmaları sürerken ulusal mevzuat taslaklarına ilişkin sürecin 12 ay ertelendiğini bildirdi.

AB Komisyonu sözcülerinden Thomas Regnier, günlük basın toplantısında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tüm çocuklara Avrupa genelinde eşit düzeyde koruma sağlamayı amaçlayan "AB Çocuk Yasası" için net bir teklif sunduklarını hatırlatan Regnier, düzenlemenin aşamalı bir yaklaşım içerdiğini belirtti. Teklif kapsamında, tüm çevrim içi hizmetlere tasarım aşamasından itibaren güvenliği gözeten yükümlülükler getirilmesi öngörülüyor. Regnier, Avrupa çapındaki sorunlara ortak bir Avrupa yanıtı verilmesi gerektiğini vurguladı.

(Foto: ahaber.com.tr Arşivi) ULUSAL DÜZENLEMELER 12 AY ERTELENİYOR AB Komisyonu'nun, gelecekte AB genelinde uyumlaştırılacak kurallarla örtüşen taslak ulusal mevzuat çalışmalarını 12 ay süreyle erteleme kararına da değinen Regnier, bu adımın iç pazardaki bütünlüğün korunması açısından önem taşıdığını ifade etti. Regnier, önceliğin "AB Çocuk Yasası" üzerindeki müzakerelere verilmesi ve ortak kuralların etkili biçimde uygulanmasının sağlanması gerektiğini kaydetti.