AB'den çocukları korumak için kritik hamle! Dijital platformlara tek yasa geliyor
Avrupa Birliği (AB), çocukları dijital dünyadaki risklerden korumak amacıyla tüm çevrim içi hizmetleri kapsayan ortak bir düzenleme hazırlıyor. “AB Çocuk Yasası” ile üye ülkelerdeki farklı kuralların yerine Avrupa genelinde geçerli, uyumlaştırılmış bir sistem oluşturulması hedefleniyor. AB Komisyonu, ortak düzenleme çalışmaları sürerken ulusal mevzuat taslaklarına ilişkin sürecin 12 ay ertelendiğini bildirdi.
AB Komisyonu sözcülerinden Thomas Regnier, günlük basın toplantısında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Tüm çocuklara Avrupa genelinde eşit düzeyde koruma sağlamayı amaçlayan "AB Çocuk Yasası" için net bir teklif sunduklarını hatırlatan Regnier, düzenlemenin aşamalı bir yaklaşım içerdiğini belirtti.
Teklif kapsamında, tüm çevrim içi hizmetlere tasarım aşamasından itibaren güvenliği gözeten yükümlülükler getirilmesi öngörülüyor.
Regnier, Avrupa çapındaki sorunlara ortak bir Avrupa yanıtı verilmesi gerektiğini vurguladı.
ULUSAL DÜZENLEMELER 12 AY ERTELENİYOR
AB Komisyonu'nun, gelecekte AB genelinde uyumlaştırılacak kurallarla örtüşen taslak ulusal mevzuat çalışmalarını 12 ay süreyle erteleme kararına da değinen Regnier, bu adımın iç pazardaki bütünlüğün korunması açısından önem taşıdığını ifade etti.
Regnier, önceliğin "AB Çocuk Yasası" üzerindeki müzakerelere verilmesi ve ortak kuralların etkili biçimde uygulanmasının sağlanması gerektiğini kaydetti.
FARKLI YAŞ SINIRLARI UYGULAMAYI ZORLAŞTIRABİLİR
Üye ülkelerin birbirinden farklı yasalar ve yaş sınırları belirlemesinin Avrupa Birliği iç pazarında parçalanmaya yol açabileceği uyarısında bulunan Regnier, bu durumun dijital platformların kurallara uyum sağlamasını zorlaştırabileceğini belirtti.
Farklı düzenlemelerin uygulanmasının güçleşmesinin çocuklara yönelik korumayı da etkisiz hale getirebileceğine dikkati çeken Regnier, bu nedenle ulusal düzenlemeler yerine AB genelinde geçerli ortak bir sistem önerdiklerini bildirdi.
Hazırlanan düzenlemeyle çocukların çevrim içi ortamlardaki risklere karşı korunması ve dijital hizmetlerde güvenliğin ortak standartlarla sağlanması amaçlanıyor.