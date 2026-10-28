Hastanede bulunan bir polis memurunun da nefes alma sesleri duyduğunu bildirerek uyarıda bulunduğu belirtildi. Buna rağmen Vincent, akşam saatlerinde morga nakledildi.

İddiaya göre hastanede görevli doktor Arian Tusi, bir hemşirenin çocukta nabız bulunduğunu bildirmesine rağmen durumu yeniden incelemeyi reddetti. Doktorun kan gazı ölçümlerini gerekçe göstererek bebeği ölü ilan ettiği öne sürüldü.

(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)

DÖRT SAAT SONRA MORGDA CANLI OLDUĞU ANLAŞILDI

Yaklaşık dört saat sonra morgda inceleme yapan adli tıp görevlisi, Vincent'ın nefes aldığını ve hayatta olduğunu fark etti. Bunun üzerine küçük çocuk, Phoenix'teki başka bir hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

Ancak geçen süre boyunca gerekli tıbbi müdahaleden yoksun kaldığı belirtilen Vincent'ın sağlık durumunun ağır biçimde etkilendiği aktarıldı.

KÜÇÜK VINCENT TÜPLE BESLENİYOR

Olaydan sekiz ay sonra iki yaşına giren Vincent'ın yürüyemediği, konuşamadığı, kendi başına oturamadığı ve beslenmesini özel bir tüp aracılığıyla sürdürdüğü belirtildi.

Yaşananlar üzerine aile, hastane ve sorumlu personel hakkında hukuki süreç başlattı. Olayla ilgili iddialar ve sorumluların hukuki durumu, sürecin sonucuyla birlikte netlik kazanacak.