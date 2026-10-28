18 aylık bebek canlıyken morga kaldırıldı: 4 saat sonra fark edildi
ABD'nin Arizona eyaletinde havuzda boğulma tehlikesi geçiren 18 aylık Vincent, hastanede öldü ilan edilerek morga kaldırıldı. İddiaya göre, sağlık personelinin nabız bulunduğuna ilişkin uyarılarına rağmen bebeğin durumu yeniden değerlendirilmedi. Yaklaşık dört saat sonra morgda nefes aldığı fark edilen çocuk, geciken müdahalenin ardından ağır sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kaldı.
Olay, 8 Şubat'ta ailesinin evindeki havuzda bilincini kaybeden Vincent'ın hastaneye kaldırılmasıyla başladı. Küçük çocuk, Arizona'daki Mercy Gilbert Medical Center'da tedavi altına alındı.
NABIZ UYARISINA RAĞMEN ÖLÜM KARARI VERİLDİ
İddiaya göre hastanede görevli doktor Arian Tusi, bir hemşirenin çocukta nabız bulunduğunu bildirmesine rağmen durumu yeniden incelemeyi reddetti. Doktorun kan gazı ölçümlerini gerekçe göstererek bebeği ölü ilan ettiği öne sürüldü.
Hastanede bulunan bir polis memurunun da nefes alma sesleri duyduğunu bildirerek uyarıda bulunduğu belirtildi. Buna rağmen Vincent, akşam saatlerinde morga nakledildi.
DÖRT SAAT SONRA MORGDA CANLI OLDUĞU ANLAŞILDI
Yaklaşık dört saat sonra morgda inceleme yapan adli tıp görevlisi, Vincent'ın nefes aldığını ve hayatta olduğunu fark etti. Bunun üzerine küçük çocuk, Phoenix'teki başka bir hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.
Ancak geçen süre boyunca gerekli tıbbi müdahaleden yoksun kaldığı belirtilen Vincent'ın sağlık durumunun ağır biçimde etkilendiği aktarıldı.
KÜÇÜK VINCENT TÜPLE BESLENİYOR
Olaydan sekiz ay sonra iki yaşına giren Vincent'ın yürüyemediği, konuşamadığı, kendi başına oturamadığı ve beslenmesini özel bir tüp aracılığıyla sürdürdüğü belirtildi.
Yaşananlar üzerine aile, hastane ve sorumlu personel hakkında hukuki süreç başlattı. Olayla ilgili iddialar ve sorumluların hukuki durumu, sürecin sonucuyla birlikte netlik kazanacak.