Güney Kore'de Google ve Apple, uygulama mağazası pazarındaki konumlarını kötüye kullandıkları gerekçesiyle toplam 47,5 milyon dolar para cezasına çarptırıldı.

Güney Kore'nin medya ve telekomünikasyon düzenleyici kurumu Kore Medya ve İletişim Komisyonunun, ABD merkezli iki şirket hakkında uygulama geliştiricilerini belirli ödeme sistemlerini kullanmaya zorlamayı yasaklayan 2021 tarihli yasayı ihlal ettikleri iddiasıyla yürüttüğü soruşturma tamamlandı. Komisyon, Google ve Apple'ın uygulama geliştiricilerini kendi uygulama içi ödeme sistemlerini kullanmaya zorladığını, buna karşılık harici internet siteleri üzerinden yapılan ödemeleri engellediğini belirtti.

Komisyona göre şirketler, teknik olarak uygulamalar içinde üçüncü taraf ödeme sistemlerine izin verse de geliştiricilerden yüzde 26 komisyon aldı ve kendi sistemlerinde sunulan bazı özellikleri kısıtladı. Böylece geliştiricileri fiilen kendi uygulama içi ödeme sistemlerini kullanmaya mecbur bıraktı. Komisyon ayrıca şirketlerin, uygulama inceleme süreçlerini geciktirdiği ve geliştiricilere gecikmelerin nedenlerini veya incelemelerin ne zaman devam edeceğini net biçimde açıklamadığı durumları tespit ettiğini bildirdi.

Bunun üzerine komisyon, Google'a 32 milyon, Apple'a ise 15,5 milyon dolar para cezası verdi. Komisyon, her iki şirkete Güney Koreli geliştiricilerin uygulamalarında harici ödeme bağlantıları kullanmalarına izin vermeleri ve uygulama inceleme prosedürlerini iyileştirmeleri talimatını da verdi.