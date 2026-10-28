Dünya turu hayalleri kabusa döndü! Lüks gemide mahsur kaldılar: Nedeni şaşkına çevirdi

Kuzey İrlanda'dan dünya turuna çıkan Villa Vie Odyssey adlı lüks yolcu gemisi, artan yakıt maliyetleri nedeniyle seferlerini durdurdu. Yolcular Kamboçya'da mahsur kalırken, geminin işletmecisi kabin başına aylık yakıt maliyetinin 8 bin dolara kadar yükseldiğini açıkladı. Şirket, yolcuların tahliyesi ve geçici konaklamaları için çalışma başlattı.

Küresel enerji piyasalarında yaşanan dalgalanmalar, turizm sektörünü de etkiledi. Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'tan dünya turuna çıkan Villa Vie Odyssey adlı lüks yolcu gemisi, yakıt maliyetlerindeki olağanüstü artış nedeniyle faaliyetlerini askıya aldı. Seferlerin durdurulmasının ardından yolcular, Kamboçya'nın Sihanoukville kentinde mahsur kaldı.

YAKIT MALİYETİ 8 BİN DOLARA KADAR YÜKSELDİ

650 yolcu kapasiteli geminin işletmecisi ABD merkezli Villa Vie Residences, Asya'nın bazı bölgelerinde kabin başına aylık yakıt maliyetinin 1.800 dolardan 8 bin dolara kadar yükseldiğini duyurdu.

Şirket, artan maliyetleri azaltmak amacıyla geminin seyir hızının düşürülmesi ve limanlarda daha uzun süre kalınması gibi önlemler alındığını ancak bu adımların yeterli olmadığını bildirdi.

YOLCULAR İÇİN TAHLİYE PLANI HAZIRLANIYOR

Seferlerin durdurulmasının ardından Kamboçya'da mahsur kalan yolcuların gemiden ayrılabilmesi için çalışma başlatıldı.

Şirket, yolcuların tahliyesi ve geçici konaklama ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik planlar üzerinde çalışıldığını açıkladı.

Yakıt maliyetlerindeki artışın yolculara yansıtılmasının mümkün olmadığını belirten şirket, "Maliyetlerdeki artışı yolculara yansıtmak gerçekçi bir çözüm değil" ifadelerini kullandı.

ŞİRKETTEN 60 GÜNLÜK YENİDEN YAPILANDIRMA KARARI

Villa Vie Residences, önümüzdeki 60 günü yeniden yapılandırma ve yeniden sermayelendirme çalışmalarına ayıracağını duyurdu.

Şirket, bu sürecin başarılı sonuçlanacağına ilişkin herhangi bir garanti bulunmadığını da bildirdi.

3,5 YILDA 150 ÜLKE GEZECEKTİ

Geminin internet sitesindeki bilgilere göre Villa Vie Odyssey'nin dünya turunun 3,5 yıl sürmesi ve yaklaşık 150 ülkeyi kapsaması planlanıyordu.

Ancak geminin onarım sürecinde yaşanan gecikmeler nedeniyle yolculuk daha önce de planlanan tarihte başlayamamıştı. Bu süreçte yolcular aylarca Belfast'ta mahsur kalırken, gecikmelerin şirkete milyonlarca sterline mal olduğu belirtilmişti.

GEMİDE ÖMÜR BOYU YAŞAM İÇİN 440 BİN DOLARA VARAN FİYATLAR

Şirket, geçen yıl insanların emeklilik dönemlerini denizde geçirebilmeleri amacıyla ömür boyu ikamet programını başlatmıştı.

Program kapsamında gemideki kabinler 120 bin ila 440 bin dolar arasında değişen fiyatlarla satışa sunulurken, aylık kiralama bedelleri ise 3 bin 500 dolardan başlıyordu.