Suriye müfredatında dikkat çeken değişiklik! Tarih dersinde Osmanlı ve Türkiye için değişiklik

Suriye'de eğitim müfredatı yeniden düzenlendi. Suriye Milli Eğitim Bakanlığı, Osmanlı Devleti ve Arap isyanına ilişkin tarih anlatımında değişikliğe gitti. Eski ders kitaplarında yer alan “Osmanlı işgali” ve “Türklerin zulmü” ifadeleri kaldırılırken Şerif Hüseyin'in 1916'da başlattığı hareketin tanımı da değiştirildi. Esad rejimi döneminde “gasp edilen topraklar” arasında gösterilen İskenderun ve Ahvaz ise yeni müfredattaki listeden çıkarıldı.

Suriye'de eğitim müfredatı yeniden düzenlendi. Milli Eğitim Bakanlığı, Osmanlı Devleti ve Arap isyanına ilişkin tarih anlatımında değişikliğe gitti. Eski ders kitaplarında yer alan "Osmanlı işgali" ve "Türklerin zulmü" ifadeleri kaldırılırken Şerif Hüseyin'in 1916'da başlattığı hareketin tanımı da değiştirildi. Esad rejimi döneminde "gasp edilen topraklar" arasında gösterilen İskenderun ve Ahvaz ise yeni müfredattaki listeden çıkarıldı.

Suriye'de Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim müfredatında yaptığı düzenlemeyle Osmanlı Devleti, Arap isyanı ve milli kimlik anlatımını yeniden şekillendirdi. Yenilenen ders kitaplarında, önceki müfredatta Osmanlı dönemine ilişkin kullanılan bazı ifadeler kaldırılırken tarihî olayların tanımlanmasında da değişikliğe gidildi.

Değişiklikler kapsamında eski ders kitaplarında yer alan "Osmanlı işgali", "Türklerin zulmü" ve "Büyük Arap Devrimi" ifadeleri müfredattan çıkarıldı. Yeni kitaplarda Osmanlı dönemine ilişkin anlatımın baştan sona yenilendiği belirtildi.

"BÜYÜK ARAP DEVRİMİ" YERİNE "İSYAN HAREKETİ"

Müfredattaki dikkat çekici değişikliklerden biri, Şerif Hüseyin'in 1916'da Osmanlı Devleti'ne karşı başlattığı hareketin tanımlanmasında yapıldı.

Eski ders kitaplarında "Büyük Arap Devrimi" olarak adlandırılan hareket, yeni müfredatta "Hüseyin bin Ali'nin İsyan Hareketi" şeklinde tanımlandı.

Böylece Osmanlı Devleti'ne karşı başlatılan hareketin ders kitaplarındaki adlandırması değiştirildi.

İSKENDERUN VE AHVAZ LİSTEDEN ÇIKARILDI

Devrik Beşşar Esad rejimi döneminde 9. sınıf ders kitaplarında "gasp edilen topraklar" arasında İskenderun, Filistin ve Ahvaz gösteriliyordu.

Yenilenen müfredatta ise İskenderun ve Ahvaz ifadeleri listeden çıkarıldı. Yeni kitaplarda söz konusu listede yalnızca Filistin'e yer verildi.

Bu değişiklik, Suriye'de tarih anlatımının yanı sıra toprak ve milli kimlik konularının ele alınışında da düzenlemeye gidildiğini ortaya koydu.

SURİYE'DE TARİH ANLATIMI YENİDEN ŞEKİLLENİYOR

Suriye Milli Eğitim Bakanlığının yaptığı düzenlemeler, ülkede eğitim müfredatının yeniden ele alındığı bir dönemde geldi. Osmanlı dönemine ve Arap isyanına ilişkin ifadelerin değiştirilmesi, önceki ders kitaplarında kullanılan tarihî tanımlamaların yeni müfredatta farklı bir çerçeveye taşındığını gösterdi.

Yeni kitaplarla birlikte Osmanlı Devleti'ne yönelik olumsuz ifadeler kaldırılırken Şerif Hüseyin'in hareketi yeniden adlandırıldı ve İskenderun ile Ahvaz'a ilişkin ifadeler ders kitaplarındaki listeden çıkarıldı.