Sırbistan’da sandık sürprizi! Öğrenci Hareketi'nden tarihe geçen başarı
Sırbistan’da 12 yıldır iktidarda bulunan Aleksandar Vucic, erken genel seçimde öğrencilerin desteklediği Öğrenci Listesi karşısında yenilgiyi kabul etti. Resmi olmayan kısmi sonuçlarda Öğrenci Listesi yüzde 52’ye ulaşırken, cumhurbaşkanlığından istifa ederek başbakan adayı olan Vucic’in listesi yüzde 39’da kaldı. Vucic, iktidarı döneminde İsrail ile kurduğu yakın ilişkilerle de gündeme gelmiş ve katil İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu için "dostum" ifadesini kullanmıştı.
Sırbistan'da erken genel seçim, öğrencilerin desteklediği listenin öne geçtiği sonuçlara sahne oldu. Cumhurbaşkanlığı görevinden istifa ederek Sırp İlerleme Partisi (SNS) öncülüğündeki "Aleksandar Vucic-Birleşmiş Sırbistan" listesinin başbakan adayı olan Aleksandar Vucic, seçim mağlubiyetini kabul etti.
2014'te başbakanlık görevine gelen ve 12 yıldır ülke siyasetinde iktidarını sürdüren Vucic, Öğrenci Listesi'nin kazandığını açıkladı. Seçim sonucunun dış destekli bir sürecin ürünü olduğunu öne süren Vucic, bundan sonra muhalefet olarak mücadeleye devam edeceklerini belirtti.
Vucic, 2017 ve 2022'de üst üste iki kez cumhurbaşkanı seçilmiş, erken genel seçimde başbakanlığa aday olmak için görevinden istifa etmişti.
ÖĞRENCİ PROTESTOLARINDAN SEÇİM ZAFERİNE
Novi Sad kentindeki tren istasyonunda 1 Kasım 2024'te beton sundurmanın çökmesi sonucu 16 kişinin hayatını kaybetmesi, ülkede uzun süre devam eden protestoları başlatmıştı. Yaklaşık iki yıldır süren öğrenci eylemleri, Vucic ve hükümeti üzerindeki baskıyı artırmıştı.
Erken genel seçime "Öğrenci Listesi-Öğrenciler Kazanıyor" sloganıyla katılan öğrenci hareketi, seçimde zaferini ilan etti.
Öğrenci Listesi adına zafer konuşması yapan akademisyen Radomir Saicic, oy kullanan herkese teşekkür etti ve geleceği inşa etmeye başlayacaklarını söyledi. Geleneksel siyasi parti yapısından farklı bir örgütlenmeye sahip hareketin hükümet kurma sürecini nasıl yürüteceği ise önümüzdeki dönemin gündem başlıkları arasında yer alıyor.