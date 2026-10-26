Sırbistan'da erken genel seçim, öğrencilerin desteklediği listenin öne geçtiği sonuçlara sahne oldu. Cumhurbaşkanlığı görevinden istifa ederek Sırp İlerleme Partisi (SNS) öncülüğündeki "Aleksandar Vucic-Birleşmiş Sırbistan" listesinin başbakan adayı olan Aleksandar Vucic, seçim mağlubiyetini kabul etti.

2014'te başbakanlık görevine gelen ve 12 yıldır ülke siyasetinde iktidarını sürdüren Vucic, Öğrenci Listesi'nin kazandığını açıkladı. Seçim sonucunun dış destekli bir sürecin ürünü olduğunu öne süren Vucic, bundan sonra muhalefet olarak mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

Vucic, 2017 ve 2022'de üst üste iki kez cumhurbaşkanı seçilmiş, erken genel seçimde başbakanlığa aday olmak için görevinden istifa etmişti.