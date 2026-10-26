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Sırbistan’da sandık sürprizi! Öğrenci Hareketi'nden tarihe geçen başarı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Sırbistan’da sandık sürprizi! Öğrenci Hareketi'nden tarihe geçen başarı

Sırbistan’da 12 yıldır iktidarda bulunan Aleksandar Vucic, erken genel seçimde öğrencilerin desteklediği Öğrenci Listesi karşısında yenilgiyi kabul etti. Resmi olmayan kısmi sonuçlarda Öğrenci Listesi yüzde 52’ye ulaşırken, cumhurbaşkanlığından istifa ederek başbakan adayı olan Vucic’in listesi yüzde 39’da kaldı. Vucic, iktidarı döneminde İsrail ile kurduğu yakın ilişkilerle de gündeme gelmiş ve katil İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu için "dostum" ifadesini kullanmıştı.

Sırbistan'da erken genel seçim, öğrencilerin desteklediği listenin öne geçtiği sonuçlara sahne oldu. Cumhurbaşkanlığı görevinden istifa ederek Sırp İlerleme Partisi (SNS) öncülüğündeki "Aleksandar Vucic-Birleşmiş Sırbistan" listesinin başbakan adayı olan Aleksandar Vucic, seçim mağlubiyetini kabul etti.

SIRBİSTAN'DA VUCİC YENİLGİYİ KABUL ETTİ! ÖĞRENCİ LİSTESİ SEÇİMDEN ZAFERLE ÇIKTI

2014'te başbakanlık görevine gelen ve 12 yıldır ülke siyasetinde iktidarını sürdüren Vucic, Öğrenci Listesi'nin kazandığını açıkladı. Seçim sonucunun dış destekli bir sürecin ürünü olduğunu öne süren Vucic, bundan sonra muhalefet olarak mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

Vucic, 2017 ve 2022'de üst üste iki kez cumhurbaşkanı seçilmiş, erken genel seçimde başbakanlığa aday olmak için görevinden istifa etmişti.

Sırbistan’da sandık sürprizi! Öğrenci Hareketi'nden tarihe geçen başarı - 1

ÖĞRENCİ PROTESTOLARINDAN SEÇİM ZAFERİNE

Novi Sad kentindeki tren istasyonunda 1 Kasım 2024'te beton sundurmanın çökmesi sonucu 16 kişinin hayatını kaybetmesi, ülkede uzun süre devam eden protestoları başlatmıştı. Yaklaşık iki yıldır süren öğrenci eylemleri, Vucic ve hükümeti üzerindeki baskıyı artırmıştı.

Erken genel seçime "Öğrenci Listesi-Öğrenciler Kazanıyor" sloganıyla katılan öğrenci hareketi, seçimde zaferini ilan etti.

Sırbistan’da sandık sürprizi! Öğrenci Hareketi'nden tarihe geçen başarı - 2

Öğrenci Listesi adına zafer konuşması yapan akademisyen Radomir Saicic, oy kullanan herkese teşekkür etti ve geleceği inşa etmeye başlayacaklarını söyledi. Geleneksel siyasi parti yapısından farklı bir örgütlenmeye sahip hareketin hükümet kurma sürecini nasıl yürüteceği ise önümüzdeki dönemin gündem başlıkları arasında yer alıyor.

Sırbistan’da sandık sürprizi! Öğrenci Hareketi'nden tarihe geçen başarı - 3

OYLARIN YÜZDE 56'SI SAYILDI: ÖĞRENCİ LİSTESİ ÖNDE

Sırbistan'daki Özgür Seçimler ve Demokrasi Merkezinin (CeSID) paylaştığı resmi olmayan sonuçlara göre, oyların yüzde 56'sının sayıldığı aşamada Öğrenci Listesi yüzde 52 oy aldı. SNS öncülüğündeki Vucic'in listesi ise yüzde 39'da kaldı.

Liste Resmi olmayan kısmi sonuçlara göre oy oranı
Öğrenci Listesi %52
SNS öncülüğündeki Vucic'in listesi %39

Ülkede kayıtlı 6,4 milyondan fazla seçmen, 250 sandalyeli Sırbistan Ulusal Meclisinin yeni üyelerini belirlemek için sandık başına gitti. Oy verme işlemi yerel saatle 20.00'ye kadar sürdü.

Sırbistan’da sandık sürprizi! Öğrenci Hareketi'nden tarihe geçen başarı - 4

Sırbistan Devlet Seçim Komisyonu (RIK), saat 19.00 itibarıyla katılımın yüzde 67,6 olduğunu açıkladı. Ülke medyası, katılımın rekor seviyeye ulaşabileceğini aktarırken 2023 seçimlerindeki katılım oranının yüzde 58 olduğunu hatırlattı.

Sırbistan’da sandık sürprizi! Öğrenci Hareketi'nden tarihe geçen başarı - 5

NETANYAHU İÇİN "DOSTUM" DEMİŞTİ

Vucic, iktidarı döneminde İsrail ile kurduğu yakın ilişkilerle de gündeme gelmişti.

Ülkesinin İsrail ile ortaklaşa savaş dronları üreteceğini açıklayan Vucic, Sırbistan'ın askeri kapasitesini güçlendirmek amacıyla İsrail yapımı insansız hava araçlarına yönelik yeni bir montaj fabrikasının açılışını da gerçekleştirmişti.

Vucic, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu için "dostum" ifadesini kullanmıştı.

Sırbistan’da sandık sürprizi! Öğrenci Hareketi'nden tarihe geçen başarı - 6

SANDIK MERKEZLERİNDE ŞİDDET: İKİ POLİS YARALANDI

Seçim günü bazı oy verme merkezlerinde şiddet olayları yaşandı. Sırbistan medyası, maskeli grupların sandık merkezlerinden çıkan vatandaşlara sopalarla saldırdığını aktardı.

Sırbistan İçişleri Bakanlığı, Lazarevac'taki şiddet olayında iki polisin yaralandığını açıkladı. Açıklamada, bazı kişilerin polise taş ve tehlikeli maddeler fırlattığı belirtildi.

Bazı sandık merkezlerinde usulsüzlük yaşandığı da ileri sürüldü. Oy pusulalarının fotoğraflandığı ve çoklu oy kullanımını önlemeye yönelik sistemlerin doğru kullanılmadığı yönünde iddialar paylaşıldı.

Başkent Belgrad'da ise sandıkların kapanma saatine yakın sokaklarda çok sayıda zırhlı polis aracı görüldü. Kentteki yüksek güvenlik önlemleri dikkat çekti.

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