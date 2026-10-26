İşgalci İsrail, Batı Şeria'da yine terör estirdi! Evleri askeri kışlaya çevirdi, çocukları alıkoydu
İşgal altındaki Batı Şeria’da Filistinli sivilleri hedef alan baskın, darp ve zorla yerinden etme uygulamalarını sürdüren İsrail güçleri, bölgenin birçok noktasına baskın düzenledi. Durdurdukları bir Filistinliyi darbederek hastanelik eden işgal askerleri, aralarında çocukların da bulunduğu 5 kişiyi gözaltına aldı.
Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, katil İsrail askerleri, El Halil kentinin kuzeyindeki Halhul kasabası yakınlarında bir aracı durdurarak sürücüsünü darbetti. Vücudunda kırıklar ve ezikler oluşan Filistinli, hastaneye kaldırıldı.
İşgalci İsrail askerleri, El Halil'in el-Celede bölgesinde 5 araca ve bir vince el koydu, aileleri zorla yerinden etti ve bir konutu askeri kışlaya dönüştürdü. Ayrıca El Halil'in el-Fahs bölgesinde 2 çocuğu, Beni Naim beldesinde ise 1 kişiyi gözaltına aldı.
Ramallah'ın kuzeybatısındaki el-Mugayyir köyünde evlere zorla giren siyonist güçler, 2 kişiyi gözaltına aldı.
Filistin'in Sesi Radyosu'na göre, işgal güçleri, Nablus'un doğusundaki Beyt Furik askeri kontrol noktasını üst üste ikinci gün de kapattı.
Katil İsrail ordusunun Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmasından bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere yönelik ihlallerinde artış yaşanıyor.