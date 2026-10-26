İşgalci İsrail, Batı Şeria'da yine terör estirdi! Evleri askeri kışlaya çevirdi, çocukları alıkoydu

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, katil İsrail askerleri, El Halil kentinin kuzeyindeki Halhul kasabası yakınlarında bir aracı durdurarak sürücüsünü darbetti. Vücudunda kırıklar ve ezikler oluşan Filistinli, hastaneye kaldırıldı.

İşgalci İsrail askerleri, El Halil'in el-Celede bölgesinde 5 araca ve bir vince el koydu, aileleri zorla yerinden etti ve bir konutu askeri kışlaya dönüştürdü. Ayrıca El Halil'in el-Fahs bölgesinde 2 çocuğu, Beni Naim beldesinde ise 1 kişiyi gözaltına aldı.