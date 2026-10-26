Abdullahi, bu sırada yaptığı açıklamada, Devrim Muhafızları Ordusu'nun kara ve deniz kuvvetlerinin Basra Körfezi kıyıları, adalar ve Hürmüz Boğazı üzerinde kontrol sahibi olduğunu ve bölgenin gözetim altında tutulduğunu vurgulayarak, "ABD Başkanı'nın basın ve propaganda yoluyla Hürmüz Boğazı'nın açık olduğu yönündeki iddiasının aksine bu stratejik su yolu tamamen kapalıdır ve İran Silahlı Kuvvetlerinin kontrolü altındadır." ifadelerini kullandı.

"GEÇİŞ YAPMAYA ÇALIŞANLAR GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE ATAR"

Hürmüz Boğazı'nda İran'ın belirlediği rota dışında geçiş yapmaya çalışan tüm gemilerin kendi güvenliklerini tehlikeye atacağını söyleyen Abdullahi, bu tür geçişlerde gemilerin zarar göreceği uyarısında bulundu.

Abdullahi ayrıca, Basra Körfezi, adalar, Hürmüz Boğazı ve Umman Denizi kıyısında yer alan İran Silahlı Kuvvetleri unsurlarının geçmiş dönemlere göre daha yüksek hazırlık düzeyinde olduğunu ve modern teçhizatla donatıldığını belirtti.