İran'dan Hürmüz Boğazı açıklaması: Tamamen kapalı ve kontrolümüz altında!
İran Genelkurmay Başkanı ve Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Tümgeneral Ali Abdullahi, Hürmüz Boğazı kıyısındaki askeri birlikleri denetledi. Abdullahi, Devrim Muhafızları Ordusu'nun Basra Körfezi, adalar ve Hürmüz Boğazı'nda kontrolü elinde tuttuğunu belirterek, ABD Başkanı'nın boğazın açık olduğu yönündeki açıklamasının aksine stratejik su yolunun tamamen kapalı olduğunu savundu.
İran basınına yansıyan haberlere göre, İran Genelkurmay Başkanı ve Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Tümgeneral Ali Abdullahi Hürmüz Boğazı kıyısında bulunan askeri birlikleri denetledi.
"HÜRMÜZ TAMAMEN KAPALI"
Abdullahi, bu sırada yaptığı açıklamada, Devrim Muhafızları Ordusu'nun kara ve deniz kuvvetlerinin Basra Körfezi kıyıları, adalar ve Hürmüz Boğazı üzerinde kontrol sahibi olduğunu ve bölgenin gözetim altında tutulduğunu vurgulayarak, "ABD Başkanı'nın basın ve propaganda yoluyla Hürmüz Boğazı'nın açık olduğu yönündeki iddiasının aksine bu stratejik su yolu tamamen kapalıdır ve İran Silahlı Kuvvetlerinin kontrolü altındadır." ifadelerini kullandı.
"GEÇİŞ YAPMAYA ÇALIŞANLAR GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE ATAR"
Hürmüz Boğazı'nda İran'ın belirlediği rota dışında geçiş yapmaya çalışan tüm gemilerin kendi güvenliklerini tehlikeye atacağını söyleyen Abdullahi, bu tür geçişlerde gemilerin zarar göreceği uyarısında bulundu.
Abdullahi ayrıca, Basra Körfezi, adalar, Hürmüz Boğazı ve Umman Denizi kıyısında yer alan İran Silahlı Kuvvetleri unsurlarının geçmiş dönemlere göre daha yüksek hazırlık düzeyinde olduğunu ve modern teçhizatla donatıldığını belirtti.
TRUMP NE DEMİŞTİ?
Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün tamamen ABD'de olduğunu savunan ABD Başkanı, Boğaz'dan savaştan önceki seviyede petrol geçişini sağladıklarını ileri sürdü. "Unutmayın, artık Hürmüz Boğazı'nı biz kontrol ediyoruz. Onlar hiçbir şey elde edemiyor, her şeyi biz alıyoruz." diyen Trump, İran'a yönelik deniz ablukasının da çok etkili şekilde devam ettiğini ifade etti.