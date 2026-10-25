ABD Başkanı Donald Trump, Florida’da yaptığı açıklamada İran’a yönelik askeri operasyon ihtimalini yeniden gündeme taşıyarak saldırı için tarih verdi. İran’a yönelik olası saldırının yarın bile gerçekleştirilebileceğini söyleyen Trump, Tahran yönetimine sert mesaj gönderirken, “Güzel, büyük, harika bir anlaşma yapma ihtimalimiz de var” diyerek hem savaş hem de müzakere kapısını açık bıraktı.

ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump, Florida eyaletinin tatil beldesi Palm Beach'te ara seçimler için erken oy kullanma sürecinden istifa etti. Oylarını kullanan Trump ve eşi, burada basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

ABD Başkanı'nın eşi Melania Trump, Rusya ve Ukrayna arasında Oleşki kentinde sağlanan insani ateşkes sürecinde aldığı role ilişkin bir soruya kendisi cevap verdi. Melania Trump, "Ateşkes, 27 Ekim'de başlayacak. Umarım her şey planlandığı gibi gider" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşmesi olup olmadığı sorusuna Melania Trump, "Görüştük. Anlaşmalar imzaladık" şeklinde cevap verdi.

ABD Başkanı Trump da, "Bence profesyonellerden daha iyi bir iş çıkarıyor. (Melania) Bir ateşkes sağladı. Bu, çocuklara ve insanlara yönelik bir girişim" ifadelerini kullandı.

Trump, Rusya'nın Alaska'da doğal gaz yatırımları yapmak istemesine bir yorumu olup olmadığı sorusuna, "Hayır, yok. Ancak Rusya ve Ukrayna'nın bir anlaşmaya vardığı, bizim de her iki tarafla iş yapabildiğimiz bir gerçekliğe dönmek isteriz" cevabını verdi.

Ukrayna ile değeri bir trilyon dolara ulaşan bir maden anlaşması yaptıklarını hatırlatan Trump, "Bu savaş bittikten sonra hem Ukrayna'yla hem de Rusya'yla iş yapacağımızı düşünüyorum" dedi.

Trump, İran'a karşı etkili adımlar attıklarını ve "işi tamamlamak" zorunda kalabileceğini söyledi. ABD Başkanı, İran ile bir anlaşma olması ve olmamasını içeren iki senaryoda da ABD'nin kazanacağını savundu.

İran'a saldırı konusunda hangi aşamada olduğu sorusuna sinirlenen Trump, "Bunu düşünüyoruz. İran'a saldırıyı belki yarın bile yapabiliriz. Ama bunu size söyleyemem. Eğer yapacaksam, ki yapma ihtimalim var, bunu söylemem. Güzel, büyük, harika bir anlaşma yapma ihtimalimiz de var. Anlaşma yapmak istiyorlar ama asıl mesele, anlaşmaya uyup uymayacakları" dedi.

İran'ın ABD çekildikten sonra da nükleer bomba yapmayacağından emin olmak istediklerini savunan Trump, "Bunu kalıcı hale getirmem gerekiyor. Bunları yapmamın tek nedeni bu" dedi.

Hürmüz Boğazı'ndan petrol geçişinin sürdüğünü de belirten Trump, İran'ın tüm savaş uçakları ve savaş gemilerini kaybettiğini ve elinde kalan tek şeyin enflasyon olduğunu söyledi. Trump, "İran konusunda harika bir iş çıkardık. Şimdi bu işi bitirecek miyiz, ki bu zor olmaz, yoksa onlarla bir anlaşma mı yapacağız? Bu durum onlara bağlı olacak" dedi.