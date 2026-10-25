TOKYO DAHİL BİRÇOK BÖLGEDE HİSSEDİLDİ

Deprem, başkent Tokyo'nun yanı sıra Miyagi, Yamagata, Fukushima, Ibaraki ve Tochigi eyaletleri dahil birçok bölgede şiddetli şekilde hissedildi. Sarsıntı kısa süreli paniğe neden oldu.