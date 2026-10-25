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Japonya'da 7 büyüklüğünde deprem! Tsunami olacak mı? Açıklama geldi

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Japonya'da 7 büyüklüğünde deprem! Tsunami olacak mı? Açıklama geldi

Japonya’nın Ogasawara Adaları açıklarında, 470 kilometre derinlikte meydana gelen 7 büyüklüğündeki deprem, başkent Tokyo dahil birçok bölgede hissedildi. Japonya Meteoroloji Ajansı, sarsıntının ardından tsunami riski oluşmadığını açıkladı.

Japonya'da Ogasawara Adaları'nın batı kıyısı açıklarında 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Japonya Meteoroloji Ajansının (JMA) açıklamasına göre sarsıntı, yerel saatle 11.10'da, 470 kilometre derinlikte kaydedildi.

Japonya'da 7 büyüklüğünde deprem! Tsunami olacak mı? Açıklama geldi - 1

TOKYO DAHİL BİRÇOK BÖLGEDE HİSSEDİLDİ

Deprem, başkent Tokyo'nun yanı sıra Miyagi, Yamagata, Fukushima, Ibaraki ve Tochigi eyaletleri dahil birçok bölgede şiddetli şekilde hissedildi. Sarsıntı kısa süreli paniğe neden oldu.

Japonya'da 7 büyüklüğünde deprem! Tsunami olacak mı? Açıklama geldi - 2

JMA'DAN TSUNAMİ AÇIKLAMASI

Japonya Meteoroloji Ajansı, depremin ardından tsunami riski oluşmadığını açıkladı.

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