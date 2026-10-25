Japonya'da 7 büyüklüğünde deprem! Tsunami olacak mı? Açıklama geldi
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
|
Japonya’nın Ogasawara Adaları açıklarında, 470 kilometre derinlikte meydana gelen 7 büyüklüğündeki deprem, başkent Tokyo dahil birçok bölgede hissedildi. Japonya Meteoroloji Ajansı, sarsıntının ardından tsunami riski oluşmadığını açıkladı.
Japonya'da Ogasawara Adaları'nın batı kıyısı açıklarında 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Japonya Meteoroloji Ajansının (JMA) açıklamasına göre sarsıntı, yerel saatle 11.10'da, 470 kilometre derinlikte kaydedildi.
TOKYO DAHİL BİRÇOK BÖLGEDE HİSSEDİLDİ
Deprem, başkent Tokyo'nun yanı sıra Miyagi, Yamagata, Fukushima, Ibaraki ve Tochigi eyaletleri dahil birçok bölgede şiddetli şekilde hissedildi. Sarsıntı kısa süreli paniğe neden oldu.
JMA'DAN TSUNAMİ AÇIKLAMASI
Japonya Meteoroloji Ajansı, depremin ardından tsunami riski oluşmadığını açıkladı.