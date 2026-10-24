Küba'da su krizi alarmı! 2,7 milyon kişi susuz kaldı

Küba'da derinleşen enerji krizi ve çöken altyapı, milyonlarca kişiyi temel bir ihtiyaçtan mahrum bıraktı. Ülke genelinde elektrik kesintileri ve su pompalama istasyonlarındaki arızalar nedeniyle 2,7 milyondan fazla kişi susuz kalırken, başkent Havana'da yaklaşık 200 bin kişi de boru hattındaki patlama nedeniyle suya erişimini kaybetti. Hükümetin altyapı hamlelerine rağmen kriz büyürken, halkın su temin edebilmek için saatlerce beklediği bildirildi.

Ulusal basında çıkan habere göre, Küba Ulusal Su Kaynakları Enstitüsünden (INRH) yapılan açıklamada, ülke genelinde elektrik kesintileri ve su pompalama istasyonlarında yaşanan teknik arızalar nedeniyle su dağıtımında ciddi aksaklıklar yaşandığı ifade edildi.

Açıklamada elektrik kesintileri, altyapı sorunları ve arızaların 2,7 milyondan fazla Kübalının su hizmetini etkilediği vurgulandı.

Başkent Havana'yı besleyen Cuenca Sur ana boru hattında meydana gelen patlama nedeniyle ise kentin üç bölgesinde yaklaşık 200 bin kişinin susuz kaldığı kaydedilen açıklamada, kronikleşen enerji krizine dikkat çekildi.

Açıklamada, elektrik kesintileri nedeniyle su dağıtım sistemlerinde yeterli basıncın sağlanamadığına işaret edilirken, arızalar giderildikten sonra bile suyun konutlara ulaşmasının saatler alabildiği belirtildi.

HÜKÜMET ALTYAPI PROJELERİNİ HIZLANDIRDI

Küba hükümeti, krizle mücadele kapsamında 300'den fazla altyapı projesini hızlandırırken, su pompalama istasyonlarının çalışmasını desteklemek amacıyla güneş enerjisi sistemlerinin kurulumuna da yöneldi.

Ancak alınan önlemlerin su sorununa henüz kalıcı bir çözüm sağlayamadığı, halkın su temin edebilmek için uzun süre beklemek zorunda kaldığı belirtiliyor.

ENERJİ KRİZİ TEMEL HİZMETLERİ ETKİLİYOR

Küba, yıllardır yeterli yatırım yapılmaması nedeniyle eskiyen enerji altyapısı ve derinleşen ekonomik krizle bağlantılı olarak 2024'ün ortalarından bu yana ciddi bir enerji krizi yaşıyor.

Küba'daki enerji krizi ve ekonomik krizin, ABD'nin ocak ayından itibaren uyguladığı petrol ambargosu ve mayıs ayındaki "azami baskı" yaptırımlarıyla daha da tırmandığı vurgulanıyor.