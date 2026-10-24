Paris sokakları karıştı! Maskeli gruplar otomobil bayisini hedef aldı

Ancak Paris polisi, yürüyüşün bitiş noktası olan Porte de Vincennes'te bir grubun otomobil bayisine girmeye çalıştığını açıkladı. Güvenlik güçlerinin hızla müdahale ederek grubu engellediği ve bayiyi koruma altına aldığı belirtildi. Maskeli grubun polise yabancı maddeler fırlattığı, polisin ise göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla karşılık verdiği öğrenildi.