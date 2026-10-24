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Paris sokakları karıştı! Maskeli gruplar otomobil bayisini hedef aldı

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Paris sokakları karıştı! Maskeli gruplar otomobil bayisini hedef aldı

Paris’te hayat pahalılığı, kamu hizmetleri ve eğitim koşullarını protesto eden 110 bin kişi sokağa çıktı. Maskeli bir grubun otomobil bayisine saldırması üzerine polis, tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti. Göstericiler gaz bulutlarının arasında kaldı.

Fransa'nın başkenti Paris'te öğrenciler, sendikalar ve Sarı Yeleklilerin katılımıyla hayat pahalılığına, kamu hizmetlerindeki yetersizliklere ve eğitimdeki kötü koşullara karşı yürüyüş düzenlendi.

Paris sokakları karıştı! Maskeli gruplar otomobil bayisini hedef aldı - 1

Valilik izniyle gerçekleştirilen yürüyüş, yerel saatle 14.00'te Porte d'Italie'den başladı ve saat 17.00 sıralarında Porte de Vincennes'te sona erdi. Yaklaşık 110 bin kişinin katıldığı yürüyüş, genel olarak barışçıl ve olaysız geçti.

Paris sokakları karıştı! Maskeli gruplar otomobil bayisini hedef aldı - 2

Ancak Paris polisi, yürüyüşün bitiş noktası olan Porte de Vincennes'te bir grubun otomobil bayisine girmeye çalıştığını açıkladı. Güvenlik güçlerinin hızla müdahale ederek grubu engellediği ve bayiyi koruma altına aldığı belirtildi. Maskeli grubun polise yabancı maddeler fırlattığı, polisin ise göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla karşılık verdiği öğrenildi.

Fransız medyası, barışçıl göstericilerin polis ile maskeli grup arasında yaşanan çatışmanın ortasında kaldığını aktardı.

#Fransa
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